دبي تلهم قيرغيزستان في تحويل التحديات إلى فرص

المصدر: بيشكيك ـ بشار باغ

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أكد مسؤولون من قيرغيزستان أن بلادهم تستلهم تجربة دبي التنموية وتحويل التحديات إلى الفرص وتتطلع للاستفادة من النجاحات التي حققتها دبي في التحول إلى مركز تجاري واستثماري ودولي وآليات دعم القطاع الخاص واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي تصريحات لـ«البيان» على هامش منتدى الأعمال في بيشكيك الذي نظمته غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ضمن فعاليات بعثتها التجارية إلى قيرغيزستان ودول آسيا الوسطى، أكد المسؤولون أن نموذج دبي في تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي وتحويل التحديات إلى فرص واعدة تشكل مصدر إلهام بالنسبة لقيرغيزستان للتعلم من تجارب دبي الاقتصادية المتميزة، وأشادوا بدور وجهود غرف دبي لدعم توسع القطاع الخاص إلى الأسواق الخارجية ومن ضمنها قيرغيزستان.

ثقة تامة

وقال عبد اللطيف جومابايف، سفير قيرغيزستان لدى دولة الإمارات إن غرف دبي تتميز بتجربة قوية وناجحة في دعم القطاع الخاص، مؤكداً أن دبي باتت مركزاً استثمارياً وتجارياً عالمياً، ولفت إلى وجود أوجه تعاون متعددة بين قيرغيزستان وشركات دبي والإمارات بشكل عام بما يشمل تبادل الخبرات والمعارف بحيث تستفيد قيرغيزستان من تجربة دبي التنموية وخاصة في استقطاب الاستثمار الأجنبي وإعطاء الثقة للمجتمع الاستثماري الدولي في فرص وآفاق الاقتصاد المحلي، فبالرغم من الأحداث والتحديات التي يشهدها العالم إلا أن دبي لم تتأثر وواصلت النمو وحولت التحديات إلى فرص وهي تجربة شهد لها العالم، وأعرب عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي، مؤكداً ثقته التامة في أهمية التعلم من تجارب دبي الناجحة، مشيراً إلى أن دبي شكلت لقيرغيزستان خلال فترة الإغلاق العالمي في ذروة الجائحة النافذة الوحيدة إلى العالم.

ولفت جومابايف إلى أن العلاقات بين قيرغيزستان والإمارات شهدت نمواً متسارعاً في ظل اهتمام حكومات البلدين بدعم وتنمية الروابط الثنائية وخاصة في المجال الاقتصادي، مما انعكس على تزايد التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وأوضح أن قيرغيزستان تتميز بإمكانات واعدة في تصدير الأغذية وخاصة اللحوم والخضروات والفواكه الطازجة والمجففة خاصة وأن أكبر غابة طبيعية للجوز توجد في جنوب قيرغيزستان.

وأشار إلى أن شركات سياحية إماراتية تعمل في قيرغيزستان في ظل تزايد الإقبال السياحي من الإمارات مع وجود رحلات يومية مع دبي والشارقة فضلاً عن إطلاق رحلات مباشر مع أبوظبي في شهر يونيو المقبل عبر طيران «ويز إير»، كما توجد استثمارات إماراتية في قطاع الضيافة بقيرغيزستان.

تجربة ناجحة

وبدوره أكد تيميربك إركينوف مستشار رئيس الوزراء في قيرغيزستان أن بلاده تتطلع للتعلم من نموذج دبي في تنمية قطاعات الأعمال وتجربتها الناجحة في التحول إلى مركز دولي للتجارة والاستثمار.

وأوضح أن زيارة البعثة التجارية التي نظمتها غرفة دبي العالمية إلى بيشكيك تسهم في بناء علاقات وشراكات واعدة بين شركات دبي ونظرائها في قيرغيزستان والتوسع في فرص الأعمال البينية في مختلف القطاعات، ولفت إلى أن الإمارات تتيح أمام قيرغيزستان فرصاً لتصدير المنتجات إلى أسواق المنطقة مما يسهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية ونمو مختلف القطاعات في قيرغيزستان بشكل عام. ولفت إركينوف أن قيرغيزستان عضو في لجنة الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي وبالتالي تتيح أمام الشركات الإماراتية تصدير منتجاتها إلى باقي دول الاتحاد دون عوائق جمركية لخمس دول أخرى بما يشمل روسيا، كما أن الضرائب في قيرغيزستان هي الأدنى على مستوى دول وسط آسيا، حيث تبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة 12 % مع عدم وجود ضرائب على الشركات.

وأشار إلى أن شهر ديسمبر من العام الماضي شهد توقيع مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقيتين مع حكومة قيرغيزستان لدعم التجارة وتعزيز الروابط التجارية مع الدولة الواقعة في آسيا الوسطى. وتنص الاتفاقية الأولى على إطلاق مفاوضات بين وزارة الاقتصاد والتجارة القرغيزية ومجموعة موانئ أبوظبي لتوفير قطعة أرض مساحتها 300,000 متر مربع في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد) لتطوير وتشغيل مركز لوجستي ومنطقة جمركية. وسيتم تنفيذ المشروع في المنطقة الحرة في كيزاد، وسيسهم في تيسير عمليات استيراد وتصدير البضائع من جمهورية قيرغيزستان وإليها.

وتنص الاتفاقية الثانية على قيام بوابة المقطع، التابعة للقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي، بإعداد استراتيجية لوزارة المالية القرغيزية تهدف إلى تطوير حل لإدارة الحدود والجمارك، وتشييد بنى تحتية، وتأسيس نافذة رقمية وطنية موحدة، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الرقمية التي تسهم في تعزيز عملية التنمية في قيرغيزستان. وأوضح إركينوف أن أهم واردات قيرغيزستان من الإمارات تتضمن الإلكترونيات والمنتجات الغذائية ومواد البناء، لافتاً إلى أن بلاده تتطلع للاستفادة من خبرات الإمارات في القطاع المالي والمصرفي إلى جانب تقنيات المعلومات.

قطاعات واعدة

ومن جانبه أوضح تيمير سارييف، رئيس غرفة تجارة وصناعة جمهورية قيرغيزستان أن بلاده ترتبط بعلاقات قوية مع الإمارات، حيث تضاعف عدد رجال الأعمال والتجار من قيرغيزستان الذين يستثمرون ويعملون في دبي، وأعرب عن رغبة بلاده باستقطاب المستثمرين من الإمارات إلى مجموعة من القطاعات الواعدة وفي مقدمتها القطاع السياحي في ظل ما تتمتع بها البلاد من ثقافة غنية ووجهات طبيعية خلابة، إضافة إلى قطاع الطاقة وقطاع التعدين بما يشمل الذهب والزنك.

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