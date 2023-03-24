631 مليار درهم أصول المصارف الإسلامية لأعلى مستوى في تاريخها بنهاية 2022

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الدولة إلى 630.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022 مسجلة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.

وأظهرت إحصائيات المركزي أن أصول المصارف الإسلامية زادت على أساس سنوي بنحو 40.5 مليار درهم أو ما نسبته 6.86% مقارنة بنحو 590.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021، بينما ارتفعت على أساس شهري بنحو 12.7 مليار درهم أو ما نسبته 2.1% مقارنة بنحو 618.1 مليار درهم في نوفمبر 2022.

وارتفع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 397.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر بزيادة على أساس سنوي بنسبة 3.8% مقابل نحو 14.6 مليار درهم في ديسمبر 2021.

وزادت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 440 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي بنحو 4.1% مقارنة بنحو 422.8 مليار درهم في ديسمبر 2021، بينما زادت على أساس شهري بنحو 1% مقابل 435.5 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.

استثمارات

وبلغ إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 104.6 مليارات درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 24.1% أو ما يعادل 20.3 مليار درهم مقابل استثمارات بنحو 84.3 ملياراً في ديسمبر 2021، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 0.4% مقابل 104.2 مليارات درهم في نوفمبر 2022. وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 71.5 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و18.8 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) و2.8 مليار درهم في الأسهم، و11.5 مليار درهم استثمارات أخرى.

البنوك التقليدية

وعلى صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، فوصل إجمالي أصولها إلى 3.03 تريليونات درهم في نهاية ديسمبر بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11.3% مقارنة بنحو 2.73 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2021، وبارتفاع على أساس شهري بنسبة 0.6% مقابل 3.02 تريليونات درهم في نوفمبر 2022.

واستحوذت البنوك التقليدية على 82.8% من أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية ديسمبر، مقابل 17.2 % للمصارف الإسلامية. ووصل الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.48 تريليون درهم، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.1%، فيما زادت الودائع المصرفية بالبنوك التقليدية إلى 1.782 تريليون درهم بنهاية ديسمبر بنمو على أساس سنوي بنسبة 13.2%. وارتفع إجمالي الاستثمارات 8.8% إلى 423.1 مليار درهم نهاية ديسمبر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز