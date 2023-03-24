دعم تقني لتطوير إدارة المخاطر في بنك الإمارات دبي الوطني

المصدر: دبي - البيان

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يواصل بنك الإمارات دبي الوطني، شراكته مع منصة «بلاج آند بلاي أبوظبي» العاملة بمجال الابتكار، للحصول على دعم التكنولوجيا المالية في مجال إدارة المخاطر في البنك.

ويرتكز التعاون على الشراكة الطويلة القائمة بين «بلاج آند بلاي أبوظبي» والمجموعة المصرفية. وفي الآونة الأخيرة، دخل «الإمارات الإسلامي» في شراكة مع المنصة لدفع الابتكار في القطاع المصرفي الإسلامي. وفي عام 2022، تعاون بنك الإمارات دبي الوطني أيضاً مع المنصة لتعزيز منظومة الابتكار المفتوحة لدى البنك والارتقاء بها إلى المستويات العالمية.

ومن خلال شبكة «بلاج آند بلاي أبوظبي» العالمية المتميزة، يتطلع بنك الإمارات دبي الوطني إلى توسيع نطاق تعاونه في مجال التكنولوجيا المالية ليشمل الوصول بصورة أوسع للاعبين في مجال التكنولوجيا المتطورة من جميع أنحاء العالم. وسيركز التعاون الآن على دعم متطلبات إدارة المخاطر في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في ثلاثة مجالات رئيسية، هي:

● مخاطر الأمن السيبراني - لتطوير مقترحات متطورة لحماية بيانات العملاء الحساسة ومنع انتهاكات البيانات.

● مخاطر الائتمان - لإجراء تقييم للمخاطر للعملاء من الأفراد من خلال الاستفادة من البيانات والتقنيات الجديدة التي تتناسب مع البيئة التنظيمية وقبول المخاطر، فضلاً عن تطوير نماذج مخاطر ائتمانية أدق لاتخاذ قرارات الإقراض بسرعة أكبر.

● مخاطر السلوك - لتطوير حلول لتحديد مخاطر السلوك والحد منها من خلال تجميع مصادر مختلفة للاتصال وتصنيف السلوكيات من أجل وضع نهج شامل وفعال لإدارة التكاليف.

وقال مانوج تشاولا، المسؤول الرئيسي للمخاطر في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: نتطلع إلى الحلول المبتكرة التي سيسفر عنها هذا التعاون مع «بلاج آند بلاي أبوظبي» لدعم البنك في إدارة المخاطر في ظل بيئة اقتصادية سريعة التغير مصحوبة بتقلبات عالية. ومن مخاطر الأمن السيبراني إلى مخاطر الائتمان، على البنوك البقاء في الطليعة بما يضمن سلامة وأمن أصول عملائها.

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يسعدنا مواصلة شراكتنا الاستراتيجية مع عملاق الابتكار العالمي «بلاج آند بلاي أبوظبي». وستتاح لنا الفرصة مرة أخرى لاستكشاف إمكانات التكنولوجيا المالية بالتعاون مع الشركات الناشئة القائمة على الابتكار من جميع أنحاء العالم، بما يحفز إمكانات تطوير الحلول التي تسهم في تبسيط العمليات وتعزيز تركيزنا على العملاء واهتمامنا بهم من خلال العروض التي نقدمها.

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