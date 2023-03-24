200 شركة ناشئة في «هب 71» بنهاية 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن توسعها عام 2022 بنسبة 102 % لتضم أكثر من 200 شركة ناشئة، مع انتقال 51 شركة جديدة إلى العاصمة الإماراتية سعيًا لتحقيق توسّع كبير في نطاق أعمالها. وبنهاية 2022، جمعت الشركات الناشئة التي انضمت إلى Hub71 نحو 4.5 مليارات درهم (1.2 مليار دولار) من رأس المال المخاطر، ووفرت أكثر من 900 وظيفة. وخلال العام الماضي الذي ركّز على تعزيز أثر الشركات الناشئة وإمارة أبوظبي، سهّلت المنظومة إثبات مفهوم للشركاء من الشركات بقيمة بلغت 160 مليون درهم (43.5 مليون دولار)، ومكّنت المؤسسين ورواد الأعمال من توفير 81 مليون درهم (22 مليون دولار) من التكاليف عبر برنامج الحوافز.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـHUB71: تعدّ منظومة Hub71 القوة الدافعة لنمو العديد من الشركات الناشئة الناجحة، وشركات التكنولوجيا في أكثر من 20 قطاعًا مختلفًا. وبنهاية عام 2022، جمعت شركاتنا الناشئة تمويلات تتجاوز الـ4 مليارات درهم. ومع هذا الإنجاز نعمل حاليًا على زيادة تأثيرنا على مستوى العالم، من خلال تعزيز التكنولوجيا المتقدمة التي من شأنها تحقيق التحوّل الرقمي في قطاعات مختلفة.

وخلال 2023، تعمل Hub71 على توسيع نطاق وصولها إلى قطاعات تكنولوجية فرعية محددة،عبر إطلاق منظومة Hub71+ المتخصصة في فتح الآفاق أمام قدرات التكنولوجيا .

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