نهاية اكتتاب المستثمرين في «الأنصاري» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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انتهى أمس الاكتتاب في مجموعة «الأنصاري للخدمات المالية» للمستثمرين الأفراد، فيما ينتهي اليوم للمستثمرين المحترفين. وطرحت «الأنصاري للخدمات المالية» 750 مليون سهم تمثل 10 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال المجموعة، ليتراوح إجمالي حجم الطرح بين 750 مليون درهم و773 مليون درهم، بنطاق سعري بين 1.00 و1.03 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة تتراوح عند الإدراج بين 7.5 مليارات درهم و7.73 مليارات درهم.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 27 مارس الجاري. ومن المتوقع إدراج الأسهم في سوق دبي المالي يوم 6 أبريل 2023.

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