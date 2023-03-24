«عمومية الخليج للملاحة» تقر تخفيض رأس المال 50 %

المصدر: دبي - البيان

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أقرت الجمعية العمومية لشركة «الخليج للملاحة القابضة» تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 50 % عن طريق إلغاء 637.7 مليون سهم من أسهمها بقيمة اسمية درهم واحد، على أساس تناسبي لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 637.7 مليون درهم.

ووافقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة المتضمن خطة هيكلة رأس المال. وتمت الموافقة على إصدار خاص لعدد 220 مليوناً من السندات إلزامية التحول لمستثمرين جدد، والتي سيتم تحويلها إلى 200 مليون سهم بسعر تحويل يعادل 1.10 درهم وزيادة رأس مال الشركة من 637.7 مليون درهم إلى 837.7 مليون درهم، بعد الانتهاء من إجراءات تخفيض رأس المال، شريطة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية. وقرر المجلس بدء إجراءات تخفيض رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة، حيث سيتم تفعيل قرار التخفيض يوم 27 أبريل المقبل.

وأعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، ارتفاع نسبة الأسهم المملوكة لمجموعة الصقر المتحدة إلى 5.02 %، وارتفعت أيضاً نسبة الأسهم المملوكة لشركة إثمار القابضة إلى 5.11 %.

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