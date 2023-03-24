تطوير إطار عام للاكتتابات العامة بأبوظبي لزيادة الطروحات

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع وصندوق أبوظبي للاكتتابات مذكرة تفاهم للتعاون من أجل تطوير إطار عام للاكتتابات العامة الأولية يسهم في زيادة عدد الطروحات العامة الأولية وتعميق أسواق المال المحلية وتعزيز الاستقرار المالي للاقتصاد الوطني للدولة.

وقع المذكرة عن هيئة الأوراق المالية د. مريم السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة وعن صندوق أبوظبي للاكتتابات سامح القبيسي المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، بحضور محمد الحضري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة وعدد من مسؤولي الصندوق.

وقالت الدكتورة مريم السويدي إن هذا التعاون من شأنه إبراز الزخم القوي والآفاق الواعدة لقطاع الاكتتابات العامة الأولية بالدولة وإتاحة الفرصة لتحقيق المزيد من الطروحات الأولية في أسواق المال المحلية، وهو ما من شأنه تحقيق انتعاش في السوق الأولي، وتعميق السوق، وتنويع القطاعات، ونوهت على أن الإصدارات الأولية تعد ضرورة لنمو الأسواق، وجعل السوق مرآة تعكس اقتصاد الدولة الذي يتميز بالتنوع والمتانة والصلابة.

وقال سامح القبيسي: توقيع الاتفاق هذا كجزء من استمرارية عملنا لتطوير المشهد العام الاقتصادي يداً بيد مع الجهات التنظيمية ولتحفيز القطاع الخاص وتمكين أعمالهم أكثر، والذي يعتبر محفزاً أساسياً للاقتصاد والأسواق المالية، وعاملاً مهماً للشركات الخاصة المتطورة والناشئة التي تتطلع للانتقال إلى المرحلة التالية من النمو. يقوم فريق متخصص من الخبراء في دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي بدعم الشركات المؤهلة وتعزيز قدراتها في مختلف المراحل للوصول إلى الاكتتاب العام. وحسب مهام الصندوق الاستراتيجية والمالية، فإنه سيدفع النمو في مختلف القطاعات، ويسهم في التنويع الاقتصادي، فضلاً عن ترسيخ منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتأسس الصندوق من قبل حكومة إمارة أبوظبي التي عينت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي مديراً للصندوق لتمكين الشركات الخاصة من تسريع النمو من خلال تسهيل الاكتتابات العامة الأولية في سوق أبوظبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز