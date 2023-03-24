37 مليار درهم سيولة الأسهم في 17 جلسة خلال مارس

المصدر: دبي - محمد عباس

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حصدت الأسهم منذ بداية مارس الجاري سيولة بقيمة 37.08 مليار درهم، في 17 جلسة، منها 32.16 مليار درهم في سوق أبوظبي، و4.92 مليارات درهم في سوق دبي.

وعلى مستوى الأداء اليومي، نجح 26 سهماً مدرجاً في أسواق المال المحلية، أمس، في الصعود واختتام التعاملات باللون الأخضر، منها 16 سهماً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و10 أسهم في سوق دبي المالي. واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.24 مليار درهم، خلال التداولات، موزعة بواقع 1.02 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و212.84 مليون درهم في سوق دبي المالي، حيث جرى التداول على 238.05 مليون سهم عبر تنفيذ 15.3 ألف صفقة. وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9550.2 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.56%، فيما أقفل مؤشر سوق دبي بتراجع 0.85% إلى مستوى 3363.85 نقطة.

وكان أكثر الأسهم ارتفاعاً في سوق دبي، سهم الخليج للملاحة 3.8% مغلقاً عند 0.956 درهم، ومصرف عجمان 2.41% بإغلاق 1.27 درهم، وديوا 1.66% مغلقاً عند 2.44 درهم، وإمباور 1.22% بإغلاق 1.66 درهم. واستحوذ «دبي الإسلامي» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 51.48 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» جاذباً 49.46 مليون درهم، و«الخليج للملاحة» بسيولة 22.53 مليون درهم.

10 شركات

سجلت أسهم 10 شركات، أقوى أداء في أسواق المال المحلية منذ مطلع مارس الجاري، من حيث الارتفاعات مع مراعاة مستويات السيولة التي اجتذبتها، منها 5 شركات في سوق دبي، و5 شركات في سوق أبوظبي. وكان في مقدمة هذه الارتفاعات بسوق دبي سهم «الرمز» 20%، و«إعمار للتطوير» 16.4%، ومصرف عجمان 16%، وتعاونية الاتحاد 13.5%، وسالك 8.66%، وزاد الأغذية المتحدة 6.66% والخليج للملاحة 5.1%.

وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم بنك أم القيوين الوطني 14.67%، أدنوك للحفر 14.2%، وبرجيل القابضة 8.5%، وأمريكانا للمطاعم 4.26%، ودانة غاز 3.42%، وزاد أبوظبي التجاري 2.51%.

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