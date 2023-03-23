كاسبرسكي تحذّر من تنبيهات «شير بوينت» الشرعيّة المستخدمة في هجمات التصيّد

المصدر: دبي - البيان

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خلال عملية بحثهم عن بيانات اعتماد الشركات، يعمد مجرمو الإنترنت الآن إلى إخفاء روابط التصيد الاحتيالي في ملف على خادم «شيربوينت» SharePoint، كانوا قد استولوا عليها ويقومون بتوزيعها باستخدام آلية تنبيه محلية. ويمتلك هذا النوع من رسائل البريد الإلكتروني قدرة أفضل في تجاوز مرشّحات البريد العشوائي، كما أنها تبدو مقنعة أكثر، خاصةً إذا كانت الشركة تستخدم هذه الخدمة. ولاحظ خبراء كاسبرسكي وجود ما يزيد على 1,600 تنبيه ضار كانت قد وصلت إلى ضحايا محتملين في أوروبا وأمريكا الشمالية ومناطق أخرى. ومع أن حجم هذا النوع من الهجمات ليس هائلاً حتى الآن، يتعين على الشركات أن تمتلك الدراية الكافية حول كيفية التعامل مع البرنامج الجديد، حتى تتمكن من تخفيف المخاطر بشكل استباقي.

في الغالب، تستطيع مرشّحات البريد العشوائي اكتشاف رسائل البريد الإلكتروني المخادعة التي تحتوي على رابط في نص الرسالة، لذلك يعمل مجرمو الإنترنت باستمرار على تطوير أدواتهم حتى يتمكنوا من تجاوز الحلول الأمنية المدمجة في الأجهزة. ولا يقوم هؤلاء بإخفاء روابط التصيد الاحتيالي على خادم «شير بوينت» فحسب، كما هي الحال في البرامج المعروفة سابقاً، ولكنهم يلجأون أيضاً إلى توزيعها باستخدام تنبيهات «شير بوينت» الشرعيّة. وتمكن أحد الحلول الأمنية التي طورتها كاسبرسكي من ترشيح أكثر من 1600 تنبيه ضار في الفترة من ديسمبر 2022 وحتى فبراير 2023. وحاول مجرمو الإنترنت استدراج البيانات من الشركات في العديد من المناطق، ومن أبرزها أوروبا وأمريكا الشمالية.

إن هذه الحيلة مع المخاطر المشروعة يمكنها خداع الموظفين الأعلى براعة في مجال التكنولوجيا. وتُرسل البيانات بالنيابة عن خدمات شركة حقيقية، لذا فإنها لا تثير شكوك الأطراف المتلقّية، خاصة إذا كانت الشركة تستخدم خادم «شير بوينت» ضمن روتينها اليومي.

تخفيف مخاطر التصيّد

مع أن رسائل التصيّد تبدو مقنعة للكثيرين من الضحايا المستهدفين، يكون من السهل تمييزها من خلال مجموعة من العلامات الحمراء التي يمكن شرحها للموظفين.

ويقول رومان ديدينوك، خبير تحليل البريد العشوائي في كاسبرسكي موضحاً هذه المسألة: تجدر الإشارة في بادئ الأمر أن الشخص المتلقّي لا يعرف الملف كما أنه يجهل الجهة المُرسِلة، مع العلم أن الزملاء لا يشاركون عادةً مثل هذه المستندات من غير أي مقدمات. وتحتوي الرسالة على المزيد من العلامات الحمراء؛ بما في ذلك الرابط إلى ملف OneNote في التنبيه، كما يظهر ملف PDF على الخادم بالخارج من اللون الأزرق. ليس هذا فحسب، بل إن رابط التنزيل يقود إلى موقع لجهة خارجية، ولا علاقة له بعنوان الموقع الإلكتروني لمؤسسة الضحيّة أو خادم «شير بوينت». ويحاكي موقع التصيّد صفحة تسجيل الدخول إلى OneDrive، وهي خدمة أخرى من مايكروسوفت غير مرتبطة بخادم «شير بوينت». وحتى تظل أجهزتك آمنة، ينبغي عليك توخّي الحذر عند التعامل مع جميع رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، والاحتراس التام من كافة هذه الممارسات المُريبة.

ويمكن معرفة المزيد حول التصيد الاحتيالي باستخدام تنبيهات «شير بوينت» على مدونة كاسبرسكي. ولضمان حمايتك من مختلف تقنيات التصيّد التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، توصي كاسبرسكي باتباع الإجراءات التالية:

• استخدام حلول الأمن مع تقنيات مكافحة التصيد على خوادم البريد الإلكتروني للشركة وأجهزة عمل جميع الموظفين على حد سواء.

• توفير فرص التدريب الأساسي للموظفين على ممارسات اليقظة في مجال الأمن السيبراني، ويُنصح في هذه الحالة محاكاة هجوم للتصيد الاحتيالي للتأكد من معرفتهم سبل تمييز رسائل البريد الإلكتروني المخادعة.

• إذا كنت تستخدم خدمة Microsoft 365 السحابيّة، لا تنسَ توفير الحماية لها أيضاً. ويتضمن حل كاسبرسكي الأمني لميكروسوفت أوفيس 365 برنامجاً مخصصاً لمكافحة البريد العشوائي والتصيد، وحماية تطبيقات «شير بوينت» و Teams و OneDrive لضمان الأمن للاتصالات في الشركات.

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