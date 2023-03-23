«شروق» ترحب بزوارها في رمضان بتجارب متنوعة في مختلف وجهاتها

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحتفي هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بشهر رمضان المبارك عبر تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض الحصرية في مختلف وجهاتها موفرة للعائلات والزوار تجارب استثنائية متكاملة خلال الشهر الفضيل.

تضم قائمة وجهات «شروق» التي تحتفي بالشهر الكريم كلاً من «واجهة المجاز المائية» و«القصباء» و«حدائق المنتزه» و«شاطئ الحيرة» و«شاطى خورفكان» و«جزيرة النور» و«مركز مليحة للآثار» و«فندق ذا تشيدي البيت، الشارقة» و«مجموعة الشارقة للضيافة» من مسك إلى جانب العروض المميزة من «قوارب الشارقة» وحافلات «جولة سياحية في الشارقة».

يأتي البرنامج الرمضاني ضمن استراتيجية «شروق» الرامية لتقديم تجارب متنوعة تُشعر الزوار من المقيمين والسياح بالانتماء وترضي ذائقتهم في مختلف المواسم على مدار العام.

ومن أبرز الفعاليات الرمضانية لهذا العام «مهرجان القصباء للمأكولات» في القصباء إحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية العائلية التابعة لـ«شروق» في إمارة الشارقة ويقام على مدار 10 أيام خلال الفترة من 30 مارس الجاري حتى 8 أبريل المقبل ويتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالطهي والمأكولات وورش العمل والعروض الترفيهية المتنقلة ومسابقات بين الطهاة المحترفين.

ويستعرض المهرجان الذي يحمل شعار «عالم من النكهات» أكشاكاً للمأكولات تم تصميمها لتعكس ثقافات العالم المختلفة.. ويتضمن منصة خاصة للطهاة المحترفين لعرض مواهبهم مع فرصة للقائهم وعدداً من العروض الترفيهية المتنقلة وشخصيات كرتونية تثري أجواءه فضلاً عن المسابقات التي تقام في مجالات متنوعة تشمل نحت الجليد والشوكولاته وتزيين الفواكه والخبز وغيرها.

وبالتزامن مع المهرجان تنطلق سلسلة من فعاليات اللياقة البدنية في «القصباء» وتتضمن تمارين رياضية وفحوصات صحة عامة مجانية.

وتقدّم كل من «قوارب الشارقة» وحافلات «جولة سياحية في الشارقة» وعروضاً مميزة لزوارها ويستضيف كلٌّ من «شاطئ الحيرة» و«واجهة المجاز المائية» و«حدائق المنتزه» و«شاطئ خورفكان» وهي من أبرز الوجهات الترفيهية المناسبة للعائلة هذا العام «ليالي رمضان» في عطل نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد من 24 مارس الجاري حتى 9 أبريل المقبل من 09:00 حتى 11:45 مساءً.

ويقدم «شاطئ الحيرة» للزوار فرصة الاستمتاع بالعروض الموسيقية المباشرة ويتزين الممشى على طول الشاطئ بديكور وزينة رمضانية في حين تستضيف «واجهة المجاز المائية» عدداً من العروض الحية وأكشاك الأطعمة والعصائر وبرنامج «مدفع الإفطار» الذي يُبث مباشرة على «تلفزيون الشارقة» طوال شهر رمضان.

وتقام فعاليات «ليالي رمضان» على «شاطئ خورفكان» من 23 مارس حتى 20 أبريل ويمكن للزوار حضور العروض المباشرة والحصرية والاستمتاع بزينة وأضواء رمضان والتقاط الصور التذكارية بالإضافة إلى برنامج لياقة رمضاني يتيح للزوار فرصة ممارسة الأنشطة الرياضية خلال الشهر الفضيل.

وخلال رمضان لهذا العام تقدم «جزيرة النور» تجربة فريدة لا تُنسى وهي «الإفطار على الشاطئ» بالإضافة إلى جلسة «مشاهدة السماء» مع مرشد متخصص تتيح للزوار فرصة التعرف على النجوم والفلك.

وتوفر «استراحة النجوم» في مركز مليحة للآثار للضيوف الاسترخاء ضمن أجواء رمضان في بيئة هادئة بعيداً عن صخب الحياة في المدينة ومشاهدة الخيول الجميلة والتقاط صور تذكارية متميزة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز