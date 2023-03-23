بروف بوينت: 65% من تجار التجزئة يعززون أنظمتهم الأمنية الإلكترونية لحماية المتسوقين في رمضان

المصدر: دبي- البيان

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أكدت دراسة بحثية صادرة عن بروف بوينت- المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والامتثال- أن 65% فقط من 20 أفضل متجر التجزئة في الشرق الأوسط قد طبقوا الحد الأدنى من مصادقة الرسائل المستندة إلى المجال، وإعداد التقارير والمطابقة، لافتة إلى أن 35% لا يتخذون أي خطوات لمنع الهجمات السيبرانية.

ومع بداية شهر رمضان، الذي يشهد المزيد من العروض المخفضة، من المتوقع أن ينفق المستهلكون رقمًا قياسياً بقيمة 66 مليار دولار أميركي على تجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، وسوف يواصل ملايين المتسوقين البحث على الإنترنت، وسيصلهم الكثير من رسائل البريد الإلكتروني، التي تحمل صفقات لا تضاهى، وهذا بدوره يفسح المجال أمام قراصنة الإنترنت لخداع المتسوقين.

وأشارت الدراسة إلى أن 6 فقط من بين 20 أفضل متجر تجزئة (30%) يطبقون السياسة الأكثر صرامة والموصى بها، ما يعني أن 70% لا يحظرون مسبقاً رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية، لمنعها من الوصول إلى المستهلكين، وتسهم تقنية «DMARC»، بروتوكول المصادقة على البريد الإلكتروني، في حماية أسماء النطاقات من الهجمات السيبرانية، وهي تمثل إحدى أبرز الوسائل، التي تستند إليها المؤسسات والشركات لحماية رسائل البريد الإلكتروني الواردة والصادرة من التصيد الاحتيالي، وغيرها من الأنشطة الاحتيالية. تصادق تقنية DMARC على هوية المرسل قبل السماح للرسالة بالوصول إلى البريد الإلكتروني المقصود؛ بينما يشكل «الرفض» المستوى الأكثر صرامة، والموصى به لحماية DMARC، وهو إعداد سياسة تمنع رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية من الوصول إلى البريد الإلكتروني المستهدف.

وقال إميل أبو صالح، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى بروف بوينت: «يشهد قطاع التجزئة في الشرق الأوسط الكثير من الحركة والنشاط، وقد أوضحت الإحصاءات أن أرباح قطاعات البقالة والملابس وتجارة التجزئة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي تتجاوز متوسط الأرباح العالمية لهذه الأنشطة».

وأضاف: «يعد البريد الإلكتروني هو الوسيلة الأبرز لقراصنة الإنترنت للتصيد الاحتيالي؛ بينما يظل قطاع البيع بالتجزئة هدفاً رئيسياً لديهم، لذا يجب على المؤسسات من كل القطاعات النظر في أهمية نشر بروتوكولات المصادقة، مثل DMARC، لدعم دفاعات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني».

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