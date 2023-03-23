«إثراء ديرة» يسلم جوائز الرابحين في حملة «رأس السنة الصينية»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن مشروع إثراء ديرة، المجتمع النابض بالحياة الذي يضم الوحدات السكنية والتجارية والشقق الفندقية ومحلات البيع بالتجزئة، وموطن توسعة سوق الذهب في دبي، عن تسليم الجوائز للفائزين في حملة «رأس السنة الصينية».

وشملت فئات الجوائز، فئة الجوائز المذهلة، حيث حصل الفائزون في هذه الفئة على قسائم سفر بقيمة 25،000 درهم، بينما في فئة الجوائز الكبرى، حصل الرابحون على قسائم مجوهرات بقيمة 75،000 درهم.

تضم منطقة ديرة امتداد سوق الذهب في دبي، شيرينا بلازا، عوشة بلازا، ون ديرة، شما بلازا، وموزة بلازا، وغيرها. ولمنح العملاء تجربة تسوق مريحة وسلسة تم تخصيص مساحات واسعة لمواقف السيارات متعددة الطوابق، إضافة إلى مواقف السيارات الأخرى في جميع أنحاء المشروع. يضم مشروع إثراء ديرة محطتي مترو، إضافة إلى محطات وسائل المواصلات العامة المختلفة، مما يمنح الزائرين مجموعة متنوعة من خيارات التنقل للاختيار من بينها.

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