مجلس سيدات أعمال دبي يبحث آليات تنفيذ المشاريع المقررة للأشهر الستة المقبلة

المصدر: دبي- البيان

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عقد مجلس إدارة سيدات أعمال دبي اجتماعه الدوري الأول لعام 2023، برئاسة الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، مؤسس ورئيس المجلس، حيث جرى الاطلاع على سير العمل، لتحقيق رسالته ورؤيته وأهدافه الاستراتيجية، وبلورة توجهاته الرئيسية وأولوياته، خلال العام الجاري، وتلبية احتياجات عضوات المجلس ومتطلباتهن في بيئة الأعمال في دبي.

كما ناقش المجلس خلال الاجتماع، الذي عقد بحضور جميع أعضائه في مقره بغرفة دبي، آليات تنفيذ المشاريع المخطط لها، خلال الأشهر الستة المقبلة، وفق الجداول الزمنية المحددة، في إطار حرص المجلس على توفير الدعم والرعاية لسيدات ورائدات الأعمال في الإمارة، وتعزيز الاستثمار بقدراتهن ومهاراتهن القيادية والشخصية في بيئة الأعمال، والاستفادة من البرامج والخدمات والمبادرات، التي سيقوم المجلس بتنفيذها على مدار العام لتعزيز تنافسيتهن، وقدرتهن على التطور في بيئة الأعمال.

وأكد المجلس مواصلة جهوده الرامية إلى تعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، التي تشهدها إمارة دبي، عبر توفير الممكنات والاحتياجات الملائمة لها، التي تؤهلها لخوض بيئة الأعمال المحلية والعالمية الحديثة، ويمكنها من الانطلاق نحو آفاق جديدة في عالم الأعمال والاستثمار، ويسهم في الارتقاء بمستوى تنافسيتها في أسواق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً، وبما يسمح لها بمواكبة الخطط الطموحة للدولة، والإسهام في تحقيق «رؤية الإمارات 2071».

كما أكد أن دعم القيادة الحكيمة لمجلس سيدات أعمال دبي كان ولا يزال هو العامل الرئيسي، الذي يمكن المجلس من الاستمرار في عمله، وتطوير أدائه، وتوسيع شبكة علاقاته وخدمة مصالح أعضائه، وإلهام المرأة وتحفيزها على تولي أرقى المناصب وتحقيق النجاح والتميز والريادة في عالم المال والأعمال.

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