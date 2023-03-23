جمارك دبي تُطلع وفداً كويتياً على منظومة الأداء المؤسسي

المصدر: دبي- البيان

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استقبلت جمارك دبي، ممثلة إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي وفداً من وزارة المالية لدولة الكويت الشقيقة للاطلاع على أفضل الممارسات في الاستراتيجية والتميز المؤسسي، ومبادرات جمارك دبي الابتكارية.

استقبل الوفد خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وشمسة الرئيسي مدير أول قسمي الاستراتيجية والأداء، محمد راشد المزروعي خبير تميز مؤسسي وحسين الفردان مدير مركز الابتكار، محمد المقهوي أخصائي جودة، وسلامة الخياط ضابط شراكة حكومية.

وخلال الزيارة عرضت إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي على الوفد الذي يزور كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الهيكل التنظيمي للإدارة، ومنظومة الأداء المؤسسي والخطة الاستراتيجية لجمارك دبي 2021:2026،وعرض آلية إعدادها حيث إنها تضم (5 مبادئ رئيسية، 4 غايات استراتيجية، 9 أهداف)، كما تم عرض آلية تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التطويرية وآلية متابعة إنجازها من خلال برنامج (Power BI)، ودور الموظف في إحداث التكامل والترابط في الخطة وكيفية ارتباط أهدافه الوظيفية بها، مع عرض نبذة عن الأداء المؤسسي في الدائرة، ومنهجية إدارة الأداء عبر الأعوام الماضية وكيفية بناء ثقافة الأداء، لتمكين الوحدات التنظيمية من قياس أدائهم بشكل شهري وربع سنوي.

كما اطلع الوفد الزائر على دور جمارك دبي في نقل خبراتها للجهات الجمركية ذات الصلة من خلال قيادة إحدى ورش العمل المتخصصة على مستوى الجمارك العالمية لمناقشة بعض المؤشرات الجمركية، ضمن منهجية إدارة الأداء الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية.

كما تم استعراض خطة جمارك دبي للابتكار والمبادرات المبتكرة في الدائرة والجوائز التي حصلت عليها في مجال الابتكار، وكيف يتم تطوير الابتكارات في الدائرة من خلال آلية عمل متكاملة لتحديد الأفكار والابتكارات المجدية وتحويلها إلى مراحل التنفيذ، وقد بلغ عدد الأفكار التي تسلمتها الدائرة منذ إنشاء أنظمة وقنوات تقديم الاقتراحات في الدائرة وحتى نهاية العام 2022 نحو 50 ألف فكرة وبلغ عدد الابتكارات الجديدة في 2022 نحو 171 ابتكاراً، وعدد الجوائز التي حصلت عليها الدائرة في 2022 في مجال الابتكار، وحصولها على العديد من الجوائز. واستطاعت جمارك دبي الفوز والوصول إلى قمة مؤشر التصنيف البلاتيني الخاص بمنظمة الأفكار البريطانية بالدرجة الكاملة للعام الثالث عشر على التوالي، وفوز الدائرة بجائزتين متقدمتين لابتكارها الجديد (طائرة الردع الذكية للتفتيش الجمركي الآمن) وهما جائزة المُقيِمين لأفضل ابتكار وجائزة المركز الثاني لفكرة العام عن فئة الابتكار.

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