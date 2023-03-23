1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 548 مبايعة بقيمة 1.44 مليار درهم منها 47 مبايعة للأراضي بقيمة 336.31 مليون درهم و501 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.1 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 70 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 52 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 54 مبايعة بقيمة 285 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 108 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 351.4 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 233.36 مليون درهم و75 رهن فلل وشقق بقيمة 118.04 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 172 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 49 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 63.78 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 15 مليون درهم.

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