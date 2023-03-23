«ثرايف» الهندية ترسخ مكانتها بتقديم خدماتها إلى 1.5 مليون عميل في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ثرايف» المتخصصة في برامج المكافآت والمزايا، عن وصول عدد متعامليها إلى 1.5 مليون في دولة الإمارات، حيث تقدم الشركة خدماتها لعدد من كبريات المؤسسات المصرفية الوطنية ومنها، بنك الإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الأول، والإمارات الإسلامي، وبنك دبي التجاري، والمشرق.

يُشار إلى أن «ثرايف» توفر لمتعامليها جملة واسعة من المكافآت والمزايا الشخصية بهدف رفع مستوى جودة حياتهم وذلك عبر عدد من القطاعات منها الغولف، والرياضة، والسفر، والمأكولات، والتجزئة. إلى ذلك، تعتزم الشركة طرح المزيد من المنتجات لمتعامليها ومنها عضوية الأندية، والمنتجات الفاخرة، كما أنها تخطط أيضاً إلى التوسع في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية خلال العامين المقبلين.

على صعيد آخر، أقامت «ثرايف» أخيراً جلسة حوارية تحت عنوان «تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية» وذلك بمشاركة كابيل ديف، القائد السابق لفريق منتخب الهند للكريكت، ودروف فيرما الرئيس التنفيذي، لشركة «ثرايف». وخلال الفعالية سلط الضيفان الضوء على طفولتهما والأفكار التي أسهمت في تشكيل فكرهما والتحديات التي واجهاها خلال رحلة حياتهما وصولاً لتحقيق النجاحات والإنجازات النوعية.

ويقول دروف فيرما الرئيس التنفيذي لشركة «ثرايف»: «تعلمت الكثير خلال رحلة حياتي وصولاً لتأسيس الأعمال ومنها ألا أخاف، وأن أتحلى بالتواضع، وأواصل التعلم لتعزيز مهاراتي وتطويرها وتنويعها. وأود التأكيد على أن الشغف يلعب دوراً محورياً في الدفع بالشخص نحو النجاح وتحقيق الإنجازات».

فيما عبّر كابيل ديف، القائد السابق لفريق منتخب الهند للكريكت، عن سعادته بالمشاركة في الفعالية وأضاف: «تعتبر دولة الإمارات نموذجاً رائداً لتأسيس الأعمال بمختلف أنواعها فهي بيئة حاضنة لأصحاب الكفاءات، ولتحقيق النجاح يجب على الشخص التمسك بالهدف الذي يسعى من أجله ويحاول أن يطور من مهاراته والأدوات التي يستخدمها وصولاً للأهداف التي رسمها».

وفي نهاية الفعالية أشاد الحضور بالبيئة الاستثمارية الواعدة التي توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة لأصحاب الأعمال وفتح الباب واسعاً أمام المبتكرين وأصحاب الأفكار المستنيرة من أجل مشاريع نوعية ونافعة.

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