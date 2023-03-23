«نور كابيتال» الإماراتية تستحوذ بالكامل على «هاوس أوف بورصة» البريطانية

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «نور كابيتال»، الشركة الاستثمارية المتخصصة في تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات، والشرق الأوسط، المرخصة والخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات والتي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال الإماراتي عبد الجبار الصايغ عن اكتمال عملية استحواذها على 100 % من أسهم شركة «هاوس أوف بورصة» HOB، الرائدة في مجال الوساطة المالية متعددة الأصول في المملكة المتحدة والمنظمة من هيئة مراقبة السلوكيات البريطانية FCA.

وقد جاءت هذه الخطوة من جانب نور كابيتال في إطار سعيها لتوسع حضورها في أوروبا والمملكة المتحدة. وستمنح عملية الاستحواذ شركة نور كابيتال الفرصة لتوسيع أعمالها لتشمل المملكة المتحدة إلى جانب هيبة امتلاك علامة تجارية مرخصة من هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) مرتبطة باسمها.

وقد استطاعت شركة هاوس أوف بورصة خلال فترة قصيرة من الزمن أن تحقق قفزة نوعية من حيث النمو والتوسع وإطلاق منتجات ابتكارية مالية بعد أن حققت نمواً في إيراداتها لعام 2022 بزيادة 71 %. وتحظى الشركة الآن بمكانة رائدة في تقديم خدمة التداول في الأسواق المالية في منصة واحدة متعددة الأصول كما أنها جذبت عدداً كبيراً من العملاء إلى منصتها من القطاع المؤسساتي وتجار التجزئة في العالم حتى أصبحت رائدة في هذا المجال.

وقال الدكتور محمد الفاضل القحطاني رائد الأعمال ومؤسس شركة هاوس أوف بورصة ورئيس مجلس إدارتها إن الصفقة بين نور كابيتال وهاوس أوف بورصة تعد أكبر صفقة استحواذ في عام 2023 لشركة إماراتية على شركة بريطانية على مستوى سوق الوساطة المالية، كما أن هذه الصفقة تمثل لحظة فارقة كوننا نرى في السابق الشركات الأوروبية والأمريكية تغزو شركات الشرق الأوسط ولكن اليوم نرى العكس تماماً بعد أن أصبحت الشركات الخليجية عابرة للقارات وذات آفاق عالمية.

وأضاف الدكتور الفاضل: نفتخر في شركة هاوس أوف بورصة بكوننا أول من أطلق تداول الأسهم الأمريكية مباشرة مع بورصة نيويورك وناسداك على منصة MetaTrader 5 بجانب المنتجات الأخرى مثل العملات المشفرة والسلع والمعادن والطاقة بحساب واحد، كما أن الشركة قامت بتطوير التكنولوجيا المتطورة التي تعتمد عليها داخلياً وكذلك نظام الـ «CRM» وMember Area و Referring Partner Area وMoney Manager Area. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة بطاقات Mastercard لجميع عملائها لتسهل عليهم خدمة السحب والإيداع والمشتريات من أي مكان بالعالم.

وأكد أن هذه الأخبار تعد رائعة لعملائنا الذين دعمونا ولموظفينا الذين عملوا بجد لبناء هاوس أوف بورصة منذ أن تأسست عام 2015 كما أن هذا الاستحواذ يعني استمرار البناء بشكل كبير كما سيساعد على ابتكار المنتجات المتطورة التي نعرف مدى تقدير عملائنا لها.

ومن جهته، قال محمد غوشة الرئيس التنفيذي لشركة نور كابيتال التي تأسست عام 2005 إن هذا الاستثمار الاستراتيجي للاستحواذ على شركة هاوس أوف بورصة متعددة الأصول يأتي ضمن خطط الشركة تجاه التوسع في السوق الأوروبي والمملكة المتحدة اللذين يعتبران من أهم الأسواق كون المملكة المتحدة أكبر مركز مالي بالعالم، مشيراً إلى أن تواجد الشركة في الإمارات ومن ثم توسعها نحو أسواق أخرى يوفر لها تنوعاً من شأنه أن يعزز قدرتها على النمو وزيادة خدماتها وعملائها على مستوى العالم.

وتدير نور كابيتال حالياً عدداً كبيراً من الأصول من خلال مجموعة صناديق وأدوات استثمارية ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي في دولة الإمارات. وتعمل الشركة على توسيع منصتها متعددة الأصول لأسواق رأس المال، وذلك من خلال توسعها في الاتحاد الأوروبي فضلاً عن توسيع نطاق عروضها للعملاء وإطلاق خدمات تداول الأسهم الأمريكية. وقد كانت هاوس أوف بورصة خياراً مثالياً لتعزيز نشاط خدمات ومنتجات التداول لدى نور كابيتال، لا سيما عندما ننظر إلى حضور الشركة الإقليمي الواسع وخبراتها المتنوعة.

وأوضح وهب أحمد، الشريك والرئيس التنفيذي لشركة هاوس أوف بورصة أن الحضور الإقليمي والخبرات المتنوعة التي تملكها شركة نور كابيتال تجعل منها خياراً مهماً لتعزيز نشاط خدمات ومنتجات التداول لدى هاوس أوف بورصة مضيفاً أنه يمكن تحقيق مقومات التكامل بين الشركتين، عبر توحيد الجهود وقطاعات الأعمال المختلفة في أسواق المملكة المتحدة والشرق الأوسط كما أن هذه الصفقة تأتي كخطوة مهمة في سبيل دعم الإمكانات الاستثمارية للشركتين وتحقيق مستهدفاتهما من خلال الوصول إلى منصة متعددة الأصول عابرة للقارات عامة والمملكة المتحدة خاصة في قطاع الخدمات المالية، مشيراً إلى كامل ثقته بمساهمة منتجات هاوس أوف بورصة المالية في دعم خطط وتوجهات نور كابيتال وخدماتها.

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