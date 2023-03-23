2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 546 مبايعة بـ 1.41 مليار، منها 58 مبايعة للأراضي بـ 226.73 مليوناً و488 مبايعة للشقق والفلل بـ 1.18 مليار. جاءت أهم مبايعات الأراضي بـ 14 مليوناً في منطقة الحبية الرابعة، أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فجاءت مبايعة بقيمة 54 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات.

وسجلت الرهونات 479.2 مليون درهم أهمها بمنطقة ورسان الأولى بـ 238 مليون درهم. أما الهبات فشهدت تسجيل 36 هبة أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بـ 85 مليون درهم.

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