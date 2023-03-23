تجارب تسوق رمضانية مميزة في دبي

المصدر: دبي ـ محمد عبد الرشيد

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تقدم دبي خلال شهر رمضان المبارك تجارب تسوق متميزة تناسب كافة أفراد العائلة سواء من خلال أسواقها التراثية والشعبية أو مراكز التسوق الحديثة، حيث تتزين أسواق دبي ووجهاتها مثل القرية العالمية ومدينة إكسبو احتفاءً بشهر رمضان وتعرض السلع الرمضانية التي يتزايد عليها الطلب في الشهر الكريم. وتقدم مجموعة واسعة من المتاجر خلال رمضان العديد من العروض على السلع الغذائية والعلامات التجارية المحببة التي تشمل الأزياء والبصريات ومنتجات الأطفال والأدوات والأجهزة المنزلية وغيرها.

عدسات الكاميرات رصدت جوانب من أجواء الأسواق في دبي استعداداً لرمضان. ويعتبر رمضان في دبي فرصة سنوية للاستمتاع بالشهر الفضيل في أجواء مميزة من خلال تناول الطعام وتذوق المأكولات العالمية بين متاجر التجزئة المتنوعة ومجموعة واسعة من وسائل الترفيه والتسوق في العديد من الأسواق الرمضانية المنتشرة في كافة أنحاء الإمارة.

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