«مايم كاست»: شركات الإمارات بحاجة لرفع الإنفاق على الأمن السيبراني

المصدر: دبي- البيان

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نشرت مايم كاست، الشركة المختصة بأمن البريد الإلكتروني والعمل التشاركي، تقريرها السنوي «حالة أمن البريد الإلكتروني 2023»، وهو دراسة عالمية تقوم على مشاركات 1.700 شخص من صانعي القرار في مجالات الأمن وتقنية المعلومات.

يسلط التقرير العالمي الضوء على التهديدات التي تواجه الشركات في مختلف أنحاء العالم، بما فيها الإمارات والسعودية. قال 61% من الشركات في الإمارات والسعودية إنها بحاجة لإنفاق المزيد على الأمن السيبراني. ولكن جميع الشركات تحدثت عن تقديم التدريب للتوعية السيبرانية بشكل ما في مؤسساتهم، ما يشير إلى قدر أكبر من التنبّه للهجمات المستقبلية.

وقال ويرنو جيفرز، المدير الإقليمي لدى مايم كاست الشرق الأوسط: «تعدّ نقاط الضعف في سلسلة الإمداد وتزايد التعاون عبر الإنترنت ونمو حجم التشبيك الرقمي من أبرز الأسباب التي تجعل المشهد السيبراني محفوفاً بمخاطر أكبر. وتظهر أبحاثنا أن إدارات الشركات أدركت أخيراً أن المخاطر تهدد أعمالها بالكامل».

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