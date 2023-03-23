اجتماع «شروق» و«إيجل هيلز» لوضع خطط العامين الجاري والمقبل

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أول اجتماعات العام الجاري لمجلس إدارة «إيجل هيلز الشارقة»، التي تأسست بشراكة بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، و«إيجل هيلز» العقارية التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها.

وشهد الاجتماع الذي أقيم في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» بالشارقة حضور محمد العبّار، رئيس «إيجل هيلز»، وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ورؤوف محمد، المدير المالي في «إيجل هيلز»، حيث قيّم المشاركون النتائج الرئيسة للشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، ووضعوا خطط العامين الجاري والمقبل.

وخلال النقاشات التي ركَّزت على الجدول الزمني لتنفيذ المشاريع، وسير الأعمال، والإنجازات، وحجم المبيعات، وغيرها من الجوانب الأساسية، أشادت الشيخة بدور القاسمي بالقيمة الاجتماعية والمالية التي أضافتها المشاريع المشتركة بين «شروق» و «إيجل هيلز» منذ عام 2018.

ودعمت الشيخة بدور القاسمي القرارات الاستراتيجية التي اتخذها الجانبان خلال اجتماع مجلس الإدارة، مؤكدة أن الخطط المستقبلية تدل على التزام «شروق» و«إيجل هيلز» بمواصلة تحفيز مسيرة التنمية المستدامة في الشارقة والمنطقة الشرقية. وأسهمت الجهتان في مجال التطوير بتعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً من خلال تنفيذ مشاريع عالمية المستوى، منها «جزيرة مريم»، و«واجهة كلباء المائية».

وتعمل «إيجل هيلز الشارقة للتطوير»، الشركة المتخصصة بالتطوير العقاري، والتي تأسست بشراكة بين الجانبين، على تحفيز طلب المستثمرين على الوجهات التي تديرها، مع مواصلة الطرفين سعيهما لتحقيق رؤيتهما المشتركة الرامية لتعزيز قطاع السياحة المزدهر في الشارقة.

وتم تنفيذ مشروعي «واجهة كلباء المائية» و«جزيرة مريم» تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتعزيز خطط التنوع الاقتصادي في الإمارة، حيث أسهمت «إيجل هيلز الشارقة للتطوير» بمضاعفة إقبال الجماهير على الإمارة، ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز الاستثمارات وفرص العمل في الإمارات.

وتقع «جزيرة مريم» في وسط مدينة الشارقة وتطل على الخليج العربي، وتتجه لتصبح واحداً من أكبر المشاريع العقارية المتعددة الاستخدامات في الإمارة، ويعد مشروع «واجهة كلباء المائية» أكبر وجهة لمتاجر التجزئة، وأول واجهة مائية شاملة تُوفر خدمات متكاملة في كلباء، ويضم المشروع 80 وحدة، ومجموعة متنوعة من المطاعم الداخلية والخارجية، وممشى.

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