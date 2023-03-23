«عمومية أبوظبي للتأمين» تقر توزيع 228 مليون درهم

المصدر: أبوظبي- البيان

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اختتمت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، أمس، اجتماع الجمعية العمومية السنوي، الذي وافق خلاله مساهمو الشركة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% (0.40 درهم للسهم الواحد بإجمالي توزيعات بلغت 228 مليون درهم) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وتمت مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين والموافقة عليها، كما وافق المساهمون أيضاً على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «يسرنا الإعلان عن توزيع أرباح نقدية، بلغت 228 مليون درهم لمساهمينا، خلال عام 2022، ما يعكس التزامنا الراسخ بتحقيق أفضل العائدات على استثماراتهم. إن هذا الأداء المالي القوي هو نتيجة مباشرة لتطور استراتيجية أعمالنا، ومدى التزام وتفاني فريق عمل الشركة وثقة مساهمينا ودعمهم الكبير والمتواصل لنا».

وأضاف: «لقد حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين خلال العام 2022 إنجازاً جديداً ومهماً، تمثل في ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 20.1%، ليبلغ 5.13 مليارات درهم. ومع انتقالنا إلى مرحلة جديدة من النمو، نجدد التزامنا بمواصلة العمل والبناء على هذه الأسس القوية لتوسيع نطاق أعمالنا في السوق، واستكشاف الفرص الجديدة، التي تسهم في تحقيق المزيد من النمو والنجاح».

وقال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «عززت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين مكانتها الرائدة في السوق خلال العام 2022 بالاستفادة من قوة أعمالها الأساسية، وقد أسهم هذا الأداء القوي للعمليات التشغيلية في تحقيق صافي أرباح بلغت 377.9 مليون درهم، وذلك بالرغم من احتدام المنافسة، الأمر الذي يعزز من التزامنا الراسخ بمواصلة تقديم أفضل قيمة لعملائنا ومساهمينا».

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