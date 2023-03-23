«جي إم جي» تطلق 4 مصانع للمنتجات الغذائية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «جي إم جي»، الشركة العالمية المتخصصة في بيع وتوزيع وتصنيع منتجات العلامات التجارية المحلية والدولية لقطاعات الرياضة والأغذية والسلع الاستهلاكية والصحة والجمال، إضافة إلى العمل في قطاعي العقارات والخدمات اللوجستية، إطلاق 4 مصانع جديدة لإنتاج المنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة.

كما أعلنت المجموعة عن خططها لتوسيع سوقها من علاماتها التجارية في مجال المنتجات الغذائية، لتنتشر في 4 قارات في السنوات الخمس المقبلة، وتعزز تصدير الأغذية ذات القيمة المضافة من الإمارات. وأكد محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جي إم جي»، أن «هذه المصانع ستعزز دور الشركة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات 2051 ومبادرة اصنع في الإمارات، بالإضافة على تعزيز المكانة العالمية للدولة في قطاع تصدير الغذاء».

وتقع 3 من المصانع الأربعة في منشأة «جي إم جي» في مجمع دبي للاستثمار، وتصل القدرة الإنتاجية لكل منها إلى نحو 9,000 طن متري سنوياً، تضاف إلى القدرة الحالية للمنشأة، وبذلك يصل إجمالي القدرة الإنتاجية المركبة للمنشأة إلى نحو 35,000 طن متري سنوياً. وتصل القدرة الإنتاجية للمصنع الرابع الجديد إلى 11,000 طن متري من التوابل بأشكالها الكاملة والمسحوقة والمطحونة، بالإضافة إلى خلطات التوابل.

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