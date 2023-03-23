سوق دبي المالي يحدد إجراءات تنفيذ الصفقات الكبيرة المباشرة

المصدر: دبي - وام

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أعلن سوق دبي المالي عن إجراءات تنفيذ الصفقات الكبيرة المباشرة والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 7 مارس الجاري وحلت محل التعميم الصادر في 2022.

وأوضح السوق - في تعميم له - أن الصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولن تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعاً.

وبحسب التعميم، سيسهل النظام الجديد على الوسطاء ترتيب المعاملات والصفقات الكبيرة وإخطار السوق عنها، ومنح الوسطاء وعملائهم مرونة أكبر فيما يتعلق بسعر وتوقيت تلك المعاملات عند تنفيذ تلك الصفقات الكبيرة المباشرة، كما سيلغي النظام القيود المفروضة على عدد الأطراف المتقابلة في الصفقة الكبيرة المباشرة ويوفر إجراءات إدارية سلسلة.

وحدد التعميم التزامات الوسطاء المستمرة، حيث يجب على الوسيط الذي ينفذ الصفقات الكبيرة التأكد من تسوية الالتزامات السهمية والنقدية بالكامل والناشئة عن معاملة الصفقة في يوم التسوية ما لم ينص على خلاف ذلك في قواعد دبي للمقاصة.

وذكر التعميم أنه على الوسيط التأكد من توفر الأموال الكافية لدى العميل المشتري لتسوية الصفقة الكبيرة المباشرة في يوم التسوية إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما لا يسمح بعمليات البيع على المكشوف لتداول الصفقات الكبيرة المباشرة.

وأوضح أن عمولات التداول على الصفقات الكبيرة المباشرة تحتسب على أساس سعر تنفيذ الصفقة.

وسيقوم السوق بالتحقق من مطابقة طلبات الصفقات الكبيرة المباشرة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه الإجراءات والتفاصيل الفنية، كما سيقوم السوق بتأكيد تنفيذ الصفقات الكبيرة أو رفضها في حال عدم تطابق هذه الصفقات مع المتطلبات، وسيتلقى الوسطاء تأكيداً من خلال نظام التداول عند تنفيذ الصفقات.

هوامش

وستتحمل الصفقات الكبيرة المباشرة هامشاً أولياً وهوامش متغيرة وفقاً لسياسة وإجراءات الهامش المعتمدة من دبي للمقاصة، ويجوز للوسطاء وأعضاء دبي للمقاصة طلب ميزة هامش التغيير وفقاً لشروط بأن لا يسمح بعمليات البيع اللاحقة ما لم يكن الوسيط وعضو دبي للمقاصة في وضع يسمح له بضمان تسوية الأموال بالكامل بنجاح في تاريخ التسوية، كما لا يسمح بأي رفض أو تأكيد متأخر لتسوية الصفقات الكبيرة لمستثمري التسليم مقابل الدفع «DVP».

وأكد تعميم سوق دبي أنه يتعين على الوسطاء إدخال طلب الصفقات الكبيرة المباشرة على نظام التداول في غضون 15 دقيقة بعد مطابقة المعاملة من جانب الوسيط والعضو أثناء جلسة التداول، ويتعين على الوسطاء والأعضاء إدخال طلب الصفقات الكبيرة على نظام التداول في يوم التداول التالي في حالة مطابقة الصفقة بعد إغلاق جلسة التداول.

وأشار التعميم إلى أنه على الوسطاء التأكد بشكل مستمر من أن تنفيذ الصفقات الكبيرة يتوافق مع القوانين المعمول بها، وقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع وقواعد السوق، ولا يسمح بتنفيذ الصفقات الكبيرة في حالة إيقاف وتعليق التداول على الورقة المالية لأسهم الشركة المدرجة المعنية.

ويجوز للسوق إلغاء أي صفقة كبيرة مباشرة لا تتوافق وفقاً لسلطة السوق التقديرية.

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