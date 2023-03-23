«تعاونية الاتحاد» توزع %22 نقداً و5 % عن المشتريات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقرت الجمعية العمومية لـ«تعاونية الاتحاد» توزيع عائد نقدي على رأس المال القائم بنسبة 22 %؜ وعائد على مشتريات المساهمين في التعاونية بنسبة 5 %؜، حيث سيتم توزيع العائد على مشتريات المساهمين على شكل خصم على فاتورة مشتريات المساهم، وذلك لكل عملية شراء بنسبة 25 % من قيمة فاتورة الشراء في حال كان مبلغ العائد على المشتريات أكبر من قيمة فاتورة الشراء إلى أن يتم تغطية مبلغ العائد على مشتريات المساهم بالكامل المخصص له، اعتباراً من تاريخ 12‏/‏4‏/‏2023.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الواحد والأربعين، الذي عقد في مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم بدبي، أول من أمس، حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2022، والمصادقة على نتائج أعمال تدقيق حسابات السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وعلى الميزانية العمومية وحسابات الأرباح عن السنة المنتهية في 2022/12/31.

وأفاد ماجد حمد رحمه الشامسي رئيس مجلس إدارة «تعاونية الاتحاد»، بأن التعاونية حققت أرباحاً صافية لسنة 2022، مقدارها 396.2 مليون درهم.

وأشار إلى أن إجمالي المبيعات بلغ 2.017 مليار درهم في 2022، وأن الإيرادات بلغت 2.047 مليار درهم، في حين بلغت المصاريف الإجمالية 1.650 مليار درهم.

وذكر أن حقوق المساهمين في تعاونية الاتحاد وصلت إلى 3.011 مليارات درهم حتى نهاية عام 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز