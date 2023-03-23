28 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية للأسهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب كبيرة في ختام تعاملات أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 28 مليار درهم، مدعومة بعمليات شرائية استهدفت الأسهم القيادية، وتصدر «إمباور» و«أدنوك للغاز» ارتفاعات الأسهم اليومية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.268 تريليونات درهم في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 3.296 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.70 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و590.30 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.53 مليار درهم، موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي و322.16 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على 418.46 مليون سهم عبر تنفيذ 20.9 ألف صفقة.

سوق دبي

وواصل مؤشر سوق دبي العام مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، مرتفعاً بنسبة 0.34%، ليغلق عند 3392.72 نقطة، بالغاً أعلى مستوياته منذ أسبوعين تقريباً.

وارتفعت في سوق دبي أسهم «إمباور» 2.5% و«دبي التجاري» 2.38%، و«أمانات» 2.22% و«إعمار العقارية» 1.62% و«إعمار للتطوير» 1.83% و«الإمارات دبي الوطني» 0.78% و«دبي للاستثمار» 0.87% و«العربية للطيران» 0.44% و«تبريد» 0.34%، فيما زاد «تعاونية الاتحاد» 1.93%، بعد موافقة الجمعية العمومية لشركة تعاونية الاتحاد على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 22% (ما يعادل 22 فلساً/ للسهم) بقيمة 384.03 مليون درهم، وتوزيع عائد على مشتريات المساهمين من التعاونية بنسبة 5% من مشتريات المساهمين بمقدار 41.78 مليون درهم عن عام 2022.

وحصد «إعمار العقارية» النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 99.6 مليون درهم، تلاه «العربية للطيران» جاذباً 38.08 مليون درهم، و«الخليج للملاحة» بسيولة 37.15 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» على ارتفاع بنسبة 0.62% ليبلغ 9604.11 نقاط.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم «أدنوك للغاز» 5.36% و«ألفا ظبي» 2.75% و«أبوظبي التجاري» 2.54% و«أبوظبي الأول» 1.63% و«أدنوك للحفر» 1.62% و«طاقة» 1.55% و«أدنوك للتوزيع» 1.17% و«موانئ أبوظبي» 0.65% و«الدار» 0.42% و«أبوظبي الإسلامي» 0.42% و«إي آند» 0.34%، والعالمية القابضة 0.28%.

واستقطب «العالمية القابضة» سيولة بـ300.78 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي» بسيولة 146.33 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» جاذباً أكثر من 116.14 مليون درهم.

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