«جيه إل إل» العالمية تفتتح مكتبها الجديد في مركز دبي المالي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «جيه إل إل»، شركة الاستشارات المتخصصة في الخدمات العقارية وإدارة الاستثمار، عن افتتاح مكتبها الجديد متعدد الوظائف والمصمم، وفق مبادئ بيئة العمل المستقبلية.

ويقع المكتب الجديد في قلب مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في برج «آي سي دي بروكفيلد بليس»، وتبلغ مساحته 10 آلاف قدم، وهو مصمم ليحقق أعلى معايير الاستدامة، ويلبي احتياجات بيئة العمل النشيطة مع دعم العمل عن بعد.

شارك في افتتاح المكتب الجديد كل من: عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، مرحبين رسمياً بافتتاح شركة «جيه إل إل» لمقرها في مركز دبي المالي العالمي. بحضور كريستيان أولبريتش، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة «جيه إل إل»؛ وتييري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، ومجموعة من كبار الشخصيات وموظفي الشركة.

ورافق مسؤولو الشركة كبار الشخصيات في جولة عبر مرافق المكتب الجديد، للاطلاع على الكيفية، التي يسهم من خلالها التكامل بين عناصر التصميم البيوفيلي والمزايا المراعية للطبيعة في تعزيز الأداء الوظيفي، وقدرته على تسهيل عملية الانتقال إلى بيئة العمل المستقبلية.

وقال كريستيان أولبريتش، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة «جيه إل إل»: «ترتكز رؤيتنا في «جيه إل إل» على رسم ملامح مستقبل العقارات ومنح شركائنا قيمة مستدامة، وفي عالم يتزايد فيه اعتماد نموذج العمل الهجين، فإن الحلول التي تركز على تعزيز سعادة الفرد لا شك في أنها ستزيد من كفاءة الأداء ورفع مستويات المرونة، ضمن بيئة العمل المتغيرة.».

وقال تييري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: «يقدم مبنى «آي سي دي بروكفيلد بليس» نموذجاً رائداً للاستدامة، ويسعدنا أن نعزز وجودنا ونمونا في المنطقة، بما يمكننا من تزويد عملائنا بمزايا مالية وبيئية واجتماعية على قدر عالي من الجودة والكفاءة، انطلاقاً من مكاتبنا الموجودة، ضمن أحد أكثر المباني حرصاً على البيئة والسكان على مستوى العالم».

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسعدنا الترحيب بانضمام جيه إل إل إلى منظومة شركات مركز دبي المالي العالمي، حيث ينسجم التزامهم الجاد بتبني معايير الاستدامة مع جهودنا الدؤوبة نحو المساهمة في تعزيز مستويات نمو إيجابية في الإمارة، وذلك بالتزامن مع مسيرتنا نحو تحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز