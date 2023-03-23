مركز دبي للسلع يطلق عملات ذهبية وفضية

المصدر: دبي- البيان

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كشف مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي والتي تختص بتجارة السلع والمشاريع، النقاب عن نماذج أولية لسلسلة جديدة من عملات السبائك الذهبية والفضية، التي تحتفي بالإنجازات، التي حققتها دولة الإمارات على مدار الخمسين عاماً الماضية، وستكون هذه العملات متاحة للشراء بعد شهر رمضان المبارك.

وتم الإعلان عن هذه العملات، خلال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة 2022، وهي نتاج شراكة مع «تشيك مينت»، المورد الرسمي للعملات المعدنية للبنك المركزي لجمهورية التشيك، ووقع الاتفاقية كل من أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وميشال درتينا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في تشيك مينت.

وتمثل النماذج الأولية من العملات الجديدة إنجازات دولة الإمارات، وتتميز بمجموعة من التصميمات، من بينها صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتحف اللوفر أبوظبي، لتعكس مكانة الدولة وجهة ثقافية عالمية.

ويبرز الكشف عن العملات الجديدة دور مركز دبي للسلع المتعددة في دعم مشهد تجارة الذهب والمعادن الثمينة على مستوى العالم، والذي سيستمر على الوتيرة نفسه، وصولاً إلى مؤتمر دبي للمعادن الثمينة السنوي، الذي سينظمه مركز دبي للسلع المتعددة في وقت لاحق من هذا العام، وباعتباره إحدى أهم الفعاليات العالمية في صناعة المعادن الثمينة، يسعى مؤتمر دبي للمعادن الثمينة إلى تعزيز الفرص، وإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها القطاع.

وسيعمل مركز دبي للسلع المتعددة على سك الإصدارات السابقة من عملاته الذهبية الشهيرة لدى تشيك مينت.

وعزز مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2022 التسهيلات، التي يقدمها لمنظومة قطاع الذهب، فقد وقعت بورصة دبي للذهب والسلع التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة مذكرة تفاهم مع «فينميت» (FinMet)، لتوسيع عروض منتجات الذهب في البورصة والمشاركة في السوق، من خلال توفير التسهيلات لتجار السبائك لجمع الأموال على المدى القصير مع عقود الذهب الجديدة، ووقع مركز دبي للسلع المتعددة اتفاقيتين مع «كومتيك جولد» (Comtech Gold)، و«سيف جولد» (SafeGold) لتقديم أصول رقمية مادية مدعومة بالذهب، لتعزيز صناعة الذهب في منطقة الشرق الأوسط، والتي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار أمريكي. وإضافة إلى دعم النسخة الثانية من معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، استضاف مركز دبي للسلع المتعددة أيضاً مجموعة من الوفود رفيعة المستوى من أسواق الذهب الرئيسية، بما في ذلك دار سك العملة الملكية في المملكة المتحدة «رويال مينت» (Royal Mint) والعديد من الدول الأفريقية، حيث تمحورت المحادثات مع هذه الوفود حول سبل تطوير تجارة المعادن الثمينة على مستوى العالم.

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