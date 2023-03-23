«مبادلة» تستثمر مليار دولار في الائتمان بالأسواق الثانوية

المصدر: نيويورك- البيان

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أعلنت «أريس مانجمنت» وهي شركة عالمية تعمل في مجال الاستثمارات البديلة، ومبادلة للاستثمار، وهي شركة استثمار سيادي عالمية، عن إنشاء مشروع مشترك، بهدف الاستثمار في فرص الائتمان في الأسواق الثانوية على مستوى العالم.

وسيقوم المشروع المشترك، الذي تقوده مبادلة، بتوظيف استثمار أولي يقدر بنحو المليار دولار، بهدف الاستفادة من النمو المتوقع، والطلب الكبير من الشركاء العامين والمحدودين لحلول سيولة مصممة خصيصاً لفئة أصول الائتمانات الثانوية، ومن المتوقع أن يواصل المشروع المشترك النمو جنباً إلى جنب مع نمو فرص السوق.

يمثل إنشاء المشروع المشترك محطة مهمة في مسيرة الشركتين، ومن شأنه تعزيز موقع مبادلة في سوق الائتمان الوسيط، كما سيمكن «أريس» من رفع مستوى عروضها.

وتعد الاستراتيجية الجديدة توسعاً طبيعياً لقطاعي الائتمانات الرئيسية والثانوية في «أريس»، اللذين بلغت قيمة أصولهما في 31 ديسمبر 2022 نحو 214 مليار دولار، و22 مليار دولار، على التوالي. ومن خلال الاستفادة من السجل الحافل، الذي تتمتع به «أريس»، والحضور العالمي لشركة «مبادلة»، سوف يستفيد المشروع المشترك من الوصول إلى شبكة أوسع، والاستفادة من فرص صفقات جديدة.

وقال مايكل أروغيتي، الرئيس التنفيذي والمدير العام في «أريس مانجمنت»: «المشروع المشترك مع مبادلة ينسجم مع رؤيتنا المتمثلة في أن الصفقات الائتمانية في الأسواق الثانوية توفر فرصة جذابة للمستثمرين، الذين يبحثون عن تنويع الفرص أمام الأصول الائتمانية الخاصة ذات العائد الجذاب».

وقال فابريزيو بوسياردي، رئيس وحدة الاستثمارات الائتمانية في مبادلة: «نعمل على توسعة مظلة استثماراتنا، لتشمل سوق الائتمانات الثانوية. لقد أصبحت الائتمانات الخاصة جزءاً مهماً من المحافظ الاستثمارية المؤسسية، مما أدى إلى نمو وتطور قطاع الائتمانات الخاصة الثانوية».

وكانت «أريس» و«مبادلة» قد أنشأتا علاقة استراتيجية قوية منذ عام 2017 للاستثمار في قطاع الائتمان بمختلف جوانبه.

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