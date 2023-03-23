«ملتیبلاي» تتوقع نمو أصولها التشغيلية في 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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ناقشت مجموعة ملتیبلاي، في اجتماع جمعيتها العمومية عاماً من التحول والنمو مع تحديد الأولويات لعام 2023. وتضمن الاجتماع مناقشات حول الوضع المالي للشركة، وتوسيع أصولها التشغيلية، واستراتيجيتها الاستثمارية عبر ذراعي المجموعة، «ملتيبلاي» و«ملتيبلاي+»، والتزامها بالاستدامة، وتوقع الاجتماع أن يكون العام الجاري هو عام النمو لأصول المجموعة التشغيلية.

وقال أندريه صايغ، رئيس مجلس الإدارة في مجموعة ملتیبلاي في ملاحظاته الافتتاحية للاجتماع على استراتيجية المجموعة: «تتمثل استراتيجية المجموعة لهذا العام الأول في الاحتفاظ بحقوق الملكية في الشركة وإعادة استثمارها في الأعمال المستهدفة لتحقيق قيمة أعلى للشركة ومساهميها. حيث تتمتع شركة مجموعة ملتیبلاي بموقع جيد لعام 2023 وما بعده لمواصلة خطط النمو التي تركز على ذراعي الاستثمار الأساسيين».

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة للمجموعة: «نتوقع أن يكون عام 2023 عاماً لمزيد من النمو لأصولنا التشغيلية، واستمرار الاستثمار المنضبط وإطلاق محتمل لقطاع جديد».

وأضافت: «إن أهم مهامنا لعام 2023 هي أن نواصل مسؤوليتنا بالحفاظ على ميزانياتنا المالية وشركاتنا واستمرار تنمية الشركات التابعة لنا بشكل تلقائي كذلك تحديد فرص تدفقات الدخل النقدي للاستثمار فيها مع تراجع التقييمات عالمياً والاستمرار في دفع نمو ربحية السهم؛ والمساهمة في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عام الاستدامة بالإمارات».

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