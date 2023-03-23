1.6 مليار درهم مبيعات «جلفار» 2022 بنمو 41.4 %

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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حققت شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) نمواً قوياً في المبيعات خلال عام 2022، إذ بلغت قيمتها ملياراً و616 مليون درهم، بزيادة قدرها 41.4% عن مبيعات العام 2021 التي بلغت ملياراً و143 مليون درهم. ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى ازدياد حصة الشركة من السوق في أبرز المناطق التي تعمل فيها، بما في ذلك الإمارات والسعودية والعراق وشمال أفريقيا، جنباً إلى جنب مع تأثير الدمج لمدة عام كامل لشركة بلانيت فارماسيز. وخلال 2022، واصلت «جلفار» تنفيذ خططها للتوسع الجغرافي من خلال توقيع اتفاقات عدة وتعزيز شراكات جديدة.

وذكر بيان للشركة أنه في ما يتعلق بعام 2023، سوف تقود «جلفار» أجندة النمو التحولية مع إطلاق منتجات جديدة من أجل دفع التنمية المستدامة كجزء من التزام المجموعة بتقديم قيمة معززة لجميع المساهمين وأصحاب المصلحة.

وتتماشى الرؤية 2030 مع الأهداف التشغيلية لمواصلة تطوير نمو الشركة عبر ست ركائز نمو أساسية، واستكشاف مجموعة من الاستراتيجيات من خلال تحسين محفظتها الحالية، وصولاً إلى إطلاق منتجات جديدة والتوسع الجغرافي ومبادرات الأعمال الاستراتيجية.

وزادت «جلفار» حصتها في «بلانيت فارماسيز» في عام 2021 من 40 % إلى 100 %.

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