معرض «الصداقة الرمضاني» ينطلق اليوم في إكسبو خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق اليوم في مركز إكسبو خورفكان الفعاليات الترفيهية والتسويقية لمعرض «الصداقة الرمضاني للتسوق والتراث»، وسط مشاركة متميزة من تجار التجزئة والعلامات التجارية المحلية المتخصصة في مجال الأزياء والأكسسوارات والتجميل، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الأسر المنتجة.

وسيشهد الحدث الذي تتواصل فعالياته حتى 21 أبريل تخفيضات جاذبة على المنتجات الاستهلاكية، والسلع الغذائية وهدايا العيد، كما تقدم الأسر المنتجة تشكيلة واسعة من الأشغال اليدوية التراثية والعطور والبخور والمنتجات الجلدية، والملابس والأكلات الشعبية.

وقال خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان: يسعدنا تنظيم هذا الحدث بهدف تنشيط الحركة التجارية والسياحة الداخلية بالمنطقة الشرقية. ويفتح المعرض، الذي يتيح لعامة الجمهور إمكانية الشراء المباشر أبوابه للزوار يومياً من الساعة 7 مساء، ولغاية الواحدة صباحاً.

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