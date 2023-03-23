«مجموعة النابودة» تنضم إلى منصة DUBUY.com

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت منصة التجارة الإلكترونية «دوباي دوت كوم» (DUBUY.com) من «دي بي ورلد» (موانئ دبي العالمية)، انضمام «مجموعة النابودة» إلى شبكتها لتسريع نمو أعمالها التجارية في مجال البيع بالجملة عبر الإنترنت، من خلال إتاحة الوصول الفوري إلى الأسواق الجديدة في العالم.

وستتعاون «مجموعة النابودة»، إحدى أعرق الشركات العائلية في الشرق الأوسط، مع «دي بي ورلد» عبر منصتها الإلكترونية المبتكرة والأكثر موثوقية في مجال توفير حلول سلاسل التوريد المتكاملة، لبيع منتجاتها ضمن محفظتها المتنوعة من العلامات التجارية الشهيرة، مما يمنحها بوابة عبور إلى الأسواق العالمية.

وستمنح الشراكة لـ«مجموعة النابودة» بفضل تعاونها مع منصة «دوباي دوت كوم» مزايا كبيرة لعرض فئات منتجاتها في مجال الكهربائيات والزراعة وقطع غيار السيارات وبيعها بالجملة إلى المتعاملين المسجلين في المنصة بنقرة زر واحدة، كما ستوفر أيضاً سلسلة توريد آمنة وموثوقة بفعاليتها للمجموعة من أجل نقل منتجاتها من بلد المنشأ إلى المقصد عبر شبكة الموانئ العالمية والخدمات اللوجستية التابعة لـ «دي بي ورلد».

وقال محمود البستكي، الرئيس التنفيذي للعمليات - حلول التجارة الرقمية في «دي بي ورلد»: «نرحب بانضمام (مجموعة النابودة) إلى منصة (دوباي دوت كوم)، التي ستتيح للمجموعة سهولة الوصول إلى أسواق مهمة مثل أفريقيا، مما يسرّع نمو أعمالها بشكل كبير، وذلك باستخدام التقنيات المتطورة والبنية التحتية المتقدمة التابعة لـ(دي بي ورلد)، والتي تشمل ضمان تسليم المنتجات إلى المتعاملين بموثوقية عالية، وتنفيذ التعاملات المالية بشكل آمن، وتعزيز سلامة حركة البضائع».

وأضاف: «عملت (دوباي دوت كوم) باعتبارها منصة موثوقة للتجارة بالجملة عبر الإنترنت للبائعين والمشترين منذ تدشينها في نوفمبر 2021، وخلال فترة قصيرة من الزمن، على ربط أكثر من 10,000 متعامل مسجل بحوالي 2,000 مورّد لتنشيط التجارة اليومية لأكثر من 1.4 مليون منتج. ويأتي هذا الإعلان مع (مجموعة النابودة) كدليل بارز على النمو الكبير الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية، ونفخر في (دي بي ورلد) بأن نكون في طليعة المساهمين في ترسيخ الابتكار الرقمي في مجال الأعمال التجارية. نحن على ثقة تامة بأن (مجموعة النابودة) ستشهد تقدماً مهماً في أعمالها، ونتطلع إلى انضمام المزيد من الشركات الإماراتية الأخرى إلى شبكة منصتنا الإلكترونية لفتح آفاق أرحب للتوسع في أعمالهم على مستوى العالم».

وقال سويدان سعيد جمعة النابودة، رئيس مجلس إدارة مجموعة «النابودة التجارية»: نفخر بتقوية شراكتنا الاستراتيجية مع «دي بي ورلد» لتعزيز حضورنا المحلي وتوسيع نطاق أعمالنا إلى الأسواق العالمية الجديدة. وتوفر «دي بي ورلد» عبر منصة «دوباي دوت كوم» مستويات لا تضاهى من التقنيات المتطورة، التي ستعزز المزايا المشتركة لأعمالنا من خلال تقديم مجموعة أكبر من المنتجات للمشترين في بلدان ومناطق متعددة وبنقرة زر واحدة. نحن واثقون بأننا سنشهد وصولاً أسرع لمنتجاتنا إلى أسواق رئيسية مثل أفريقيا، ونفخر بتوسيع نطاق عملياتنا عبر منصة تحظى بموثوقية عالية.

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