«غرفة دبي» تتجاوز هدف إنشاء 100 مجموعة عمل

المصدر: دبي - البيان

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نجحت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في تجاوز هدفها المقرر بإنشاء أكثر من 100 مجموعة عمل بحلول مارس، حيث أطلقت أخيراً 29 مجموعة أعمال جديدة ليصل الإجمالي بذلك إلى 105 مجموعات.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: تحرص غرفة دبي على توظيف جميع الإمكانات والقدرات لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الارتقاء بقطاع الأعمال ضمن أولى اهتماماتها. ويأتي هذا الإنجاز اليوم ليؤكد العمل المتواصل والدؤوب لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للمال والأعمال وضمن البيئات الأكثر جذباً للاستثمار على مستوى العالم.

وأكد لوتاه أن مجموعات الأعمال كانت وستبقى أحد أهم الركائز الرئيسية لتطوير بيئة الأعمال المتميزة في الإمارة نظراً للدور المحوري الذي تقوم به في تطوير أداء القطاعات الحيوية والأكثر مساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتابع قائلاً: «اليوم لدى الغرفة 105 مجموعات أعمال، ولدينا خطط طموحة لإطلاق المزيد من المجموعات، وبما يضمن تحقيق الرؤية الاستراتيجية للغرفة بتغطية جميع القطاعات الاقتصادية، والذي يتعزز من خلال التنوع والاتساع الكبير للأنشطة الاقتصادية الذي تتميز بها الإمارة».

ضرورة

وتعد مجموعات الأعمال ضرورية لضمان تمثيل جميع قطاعات الأعمال والاقتصاد في دبي. وتشمل مجموعات الأعمال الـ29 الجديدة التي أطلقتها غرفة تجارة دبي: مجموعة عمل الجلود والأحذية، ومجموعة عمل العطور ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، ومجموعة عمل المعدات الرياضية وملحقاتها، ومجموعة عمل الهواتف المحمولة، ومجموعة عمل إعادة التدوير، ومجموعة عمل تجار التبغ، ومجموعة عمل القهوة، ومجموعة عمل الإعلام والعلاقات العامة، ومجموعة عمل وسطاء الأوراق المالية والخدمات الاستثمارية، ومجموعة عمل الخدمات المهنية والتجارية، ومجموعة عمل حقوق الملكية الفكرية، ومجموعة عمل خدمات مراكز الاتصال، ومجموعة عمل مستشاري الموارد البشرية.

وتضم القائمة أيضاً مجموعة عمل خدمات توريد القوى العاملة، ومجموعة عمل المحاسبين ومستشاري الضرائب، ومجموعة عمل الخدمات البريدية، ومجموعة عمل مراكز اللياقة البدنية، ومجموعة عمل عيادات ومراكز جراحة اليوم الواحد، ومجموعة عمل مراكز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ومجموعة عمل متاجر الخدمات البيطرية والحيوانات الأليفة، ومجموعة عمل مراكز التسوق، ومجموعة عمل بيوت العطلات، ومجموعة عمل الفنادق، ومجموعة عمل المتنزهات الترفيهية وخدمات الاستجمام، ومجموعة عمل الآلات الكهربائية والصناعية، ومجموعة عمل إصلاح السفن والقوارب، ومجموعة عمل قطع غيار السيارات، ومجموعة عمل الطيران، ومجموعة عمل الجامعات.

وتلعب غرفة تجارة دبي دوراً حاسماً في دعم مجموعات الأعمال عبر توفير منصة مهمة لتبادل الحوار الشفاف بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة في القطاعات المعنية بشأن السياسات الناظمة لقطاعاتهم، وتعزيز قدرتها التنافسية وصولاً إلى زيادة مساهمتهم في اقتصاد دبي.

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