غرفة عجمان تناقش مشاريعها ومبادراتها لعام الاستدامة 2023

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ناقش مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان عدداً من مشاريع ومبادرات الغرفة الرئيسية للعام 2023، لتواكب توجهات الدولة وتطلعات مجتمع الأعمال في الإمارة، واستدامة المنشآت وزيادة الإنتاجية، إلى جانب زيادة جاذبية عجمان للاستثمارات المباشرة، وما توفره هذه المشاريع من خدمات استباقية وقيمة مضافة لأعضاء الغرفة من المصانع والشركات.

جاء ذلك خلال أعمال اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام الجاري، برئاسة عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، بحيث تم الاطلاع على نتائج ومستجدات المبادرات والمشاريع ومناقشة الخطة السنوية لغرفة عجمان 2023 ودورها في تنمية الاقتصاد، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للإمارة، وزيادة حجم الصادرات من المنتجات المحلية، ودعم استدامة أعمال الأعضاء من المنشآت.

وفي مستهل الاجتماع،رفع عبدالله المويجعي أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى مقام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، وإخوانهم حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وأولياء العهود.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز