رأس الخيمة وكوبا تبحثان تعزيز علاقات التعاون التجاري

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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بحث يوسف محمد إسماعيل، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة رأس الخيمة رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، تعزيز العلاقات التجارية مع جمهورية كوبا، وذلك خلال استقباله بمقر الغرفة، نوربرتو إسكالونا كاريلو سفير جمهورية كوبا لدى الدولة. وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية كوبا، في ضوء تطلع الجانبين لفتح قنوات للتعاون الاقتصادي والتجاري، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يملكها الطرفان، في مجال الاستثمار الصناعي والسياحي، والغذائي، والطبي، بما يفتح آفاقاً واعدة أمام مجتمعي الأعمال في رأس الخيمة وكوبا.

وأكد إسماعيل استعداد الغرفة لتقديم كل التسهيلات المتاحة لرجال الأعمال من كوبا الراغبين في تأسيس شراكات استثمارية مع نظرائهم في رأس الخيمة، وذلك بالتنسيق مع الدوائر الحكومية المختصة، مرحباً بمشاركتهم في المعارض التي تنظمها مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تحمل تلك المشاركة فرصاً واعدة لتعزيز العلاقات التجارية وعقد الصفقات وتبادل الخبرات.

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