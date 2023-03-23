«غرفة الشارقة» تعقد اللقاء التعريفي لمجموعات العمل القطاعية

المصدر: الشارقة - البيان

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عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اللقاء التعريفي لمجموعات العمل القطاعية، بعد التشكيل الجديد للمجموعات العاملة تحت مظلة الغرفة، بهدف تعزيز وتفعيل التواصل مع القطاع الخاص في الإمارة، والتعرف على التحديات وفرص التطوير للارتقاء بأداء النشاط الاقتصادي، عبر إطلاق برامج عمل فعالة ومحددة لكل مجموعة عمل. شهد اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس الإدارة ومحمد العوضي، مدير عام الغرفة، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وإبراهيم الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية، إلى جانب رؤساء مجموعات العمل القطاعية، وأكثر من 50 ممثلاً عن قطاعات اقتصادية مختلفة في الشارقة.

وأكد عبد الله العويس أن الغرفة ستكشف خلال الأيام المقبلة عن مجموعة من التطورات والإعلان عن تشكيلات لمجموعات قطاعية جديدة.

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