لقاء لـ«تواصل مستدام» في «ميناء وجمارك عجمان»

المصدر: عجمان – وام

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شهد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، مساء أول من أمس، اللقاء السنوي للدائرة، والذي أقيم تحت شعار «تواصل مستدام» والذي يهدف إلى تحفيز موظفي الدائرة والارتقاء بأدائهم وإتاحة الفرصة لهم للتواصل البناء مع قيادتهم العليا وزملائهم الموظفين بعيداً عن روتين العمل اليومي.

وأكد النعيمي خلال كلمته أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز التواصل، وغرس المودة بين الموظفين، ورفع الطاقة الإيجابية لديهم، وإبراز إنجازاتهم، مشدداً على أهمية العمل الجماعي وضرورة تبني الأفكار الإيجابية التي تنعكس بشكل كبير على سعادة المتعاملين والشركاء.

وأشاد بجهود جميع الفرق التي ساهمت في فوز الدائرة بجائزة أفضل دائرة حكومية بإمارة عجمان في الأداء الاستراتيجي، وذلك في الدورة التقييمية السادسة لبرنامج عجمان للتميز الحكومي 2022، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهود لتحقيق أفضل النتائج.

وكشف خلال اللقاء عن نتائج التقارير الصادرة من برنامج عجمان للتميز بشأن رضا الموظفين ورضا المتعاملين في عام 2022 إلى ارتفاع نسبة رضا موظفي الدائرة خلال 2022 إلى 97.57%، مقارنة مع 94.38% في 2021 وارتفاع نسبة رضا المتعاملين في عام 2022 إلى 93.76%، مقارنة مع 92.39% في 2021.

وكرّم الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي عدداً من موظفي وموظفات الدائرة المتميزين، مثمناً جهودهم في الارتقاء بمستوى الأداء ومواصلة مسيرة التميز.

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