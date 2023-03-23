بحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الإمارات وباكستان خلال المرحلة المقبلة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، عمق ومتانة العلاقات الإماراتية الباكستانية، والتي تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية، في ضوء الاهتمام الكبير من قيادتي البلدين الصديقين بتنمية هذه العلاقات ودفعها نحو المزيد من النمو والازدهار بما يدعم مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولتين.

جاء ذلك في اللقاء الذي جمعه مع سيد نافيد قمر وزير التجارة في جمهورية باكستان الإسلامية، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدولتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور جمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، ومحمد فاروقي نائب وزير التجارة الباكستاني، وماريا كازي الأمين المشارك بوزارة التجارة الباكستانية، وأديم خان المستشار التجاري بالقنصلية الباكستانية في دبي.

وقال الزيودي: تعد الإمارات الشريك الاستثماري الأول على مستوى المنطقة والخامس عالمياً لباكستان وفقاً للبيانات الصادرة بنهاية 2021 بإجمالي استثمارات إماراتية مباشرة تجاوزت 9 مليارات درهم (2.5 مليار دولار) في الأسواق الباكستانية. وتشمل هذه الاستثمارات مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ومن أبرزها الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والتأمين والبناء والتشييد والنفط والغاز الطبيعي، وفي المقابل وصل الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة لباكستان في الإمارات إلى 8.6 مليارات درهم (2.35 مليار دولار) بنهاية 2020، وتركزت الاستثمارات الباكستانية في الأسواق الإماراتية في قطاعات العقارات والخدمات المالية والتأمين وتجارة التجزئة وأنشطة البناء وغيرها. وأضاف: الإمارات كانت الشريك التجاري الأول لباكستان عربياً وخليجياً وإقليمياً خلال 2021، وتشير الأرقام إلى أن الإمارات تستحوذ على أكثر من 40 % من تجارة باكستان مع الدول العربية، كما أن الدولة تأتي سادسة كأهم وجهة للصادرات الباكستانية، والثانية عالمياً بين الدول التي تستورد منها باكستان بعد الصين.

وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار) في 2022، بنمو نسبته 30 % مقارنةً بـ19.8 مليار درهم (5.4 مليارات دولار) في 2021، ووصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى باكستان إلى 4.8 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) في 2022، وحققت عمليات إعادة التصدير من الإمارات إلى الأسواق الباكستانية 10.6 مليارات درهم (2.9 مليار دولار) بنسبة نمو 7.7 % مقارنة بعام 2021.

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