بنك «سيجنوم» السويسري يدشن أعماله في سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن بنك «سيجنوم»، أول بنك للأصول الرقمية في العالم، افتتاح مركزه في الشرق الأوسط بسوق أبوظبي العالمي، بهدف تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية للعملات الرقمية الخاضعة للتنظيم السويسري.

وحصل بنك سيجنوم بالشرق الأوسط على ترخيص تقديم الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، بعد الموافقة المبدئية التي حصلت عليها البنوك في أكتوبر 2022.

وقالت جوليا فينكباينز - بيرتوني، المدير التنفيذي ببنك سيجنوم بالشرق الأوسط: «لدى الإمارات برنامج استثماري استباقي وإطار عمل تقدمي منظم للتعاملات الرقمية واقتصاد ديناميكي يعتمد على التكنولوجيا. ونحن نتطلع للاستفادة من هذا الزخم عبر تقديم خدمات موثوقة للأصول الرقمية إلى أبوظبي والمنطقة».

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