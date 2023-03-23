الزيودي: الإمارات تعمل مع شركائها التجاريين وجيرانها لإنشاء ثقافة اقتصاد رقمي عالمية

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت في دبي فعاليات النسخة الثانية من قمة هواوي كلاود الشرق الأوسط وأفريقيا 2023 بحضور ما يزيد على 300 مشارك ومتحدث من الجهات الحكومية وخبراء التقنيات السحابية والشركات والمؤسسات المعنية من القطاعين العام والخاص. وركزت القمة على سبل الاستفادة القصوى من البرمجيات السحابية لتعزيز الأعمال ورفع مستوى كفاءتها وآفاق نموها وجودة خدماتها ومساهماتها في تنمية الاقتصاد الرقمي في المنطقة.

وخلال كلمة ألقاها في افتتاح القمة، أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أنه مع التسارع الحاصل بالتوجه نحو الحلول المستندة إلى السحابة والذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، يتعزز عمل الإمارات مع مختلف شركائها التجاريين وجيرانها لإنشاء ثقافة اقتصاد رقمي عالمية المستوى ورعايتها للأجيال القادمة.

وأوضح أن الإمارات ركزت على مدار العقدين الماضيين على ترسيخ مكانتها في مقدمة دول العالم التي تحرز نتائج متقدمة في مجال التحول الرقمي، وأن التحديات الاقتصادية والعالمية شكلت مصدر إلهام وتحفيز للقطاعين العام والخاص في الإمارات للعمل معاً على تعزيز الابتكار بدعم من السياسات الاستباقية التي توفرها الدولة وتسهم في توفير بيئة خصبة للأعمال.

من جهته، قال تشانغ يي مينغ، سفير الصين في الإمارات: «تستمر الصين في تعزيز شراكتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال تبني التقنيات السحابية الرقمية، ونعمل على تنشيط القطاعات الاقتصادية من خلال مواصلة الابتكار وتوسيع نطاق المشاريع التجريبية وتعزيز التقدم التقني بالاستفادة من مهارات العقول الشابة، ومواصلة تطوير مختلف القطاعات التي ترتكز على الحوسبة السحابية لتسريع التحول الرقمي والتمكين الرقمي».

وقالت الشركة إنه عبر مبادراتها الثلاث الرئيسية المتمثلة بالمنصة السحابية المبتكرة وتمكين ريادة الأعمال وموارد الأعمال، ستدعم هواوي كلاود الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا. وأعلنت الشركة عن التزامها ببناء منظومة أعمال عالمية لتمكين 1000 شركة ناشئة محلية من مواصلة الابتكار والنمو على مدار السنوات الثلاث المقبلة بالاعتماد على برمجياتها.

وألقت جاكلين شي، رئيسة خدمات التسويق وخدمات المبيعات العالمية في هواوي كلاود، كلمة استعرضت فيها آخر المستجدات في مجال تقدم خدمات وحلول الحوسبة السحابية على المستوى العالمي، وقالت: «أطلقنا في 2020 هواوي كلاود في منطقة الشرق الأوسط، ونستعد في هذا العام لتدشين حضورنا في المملكة العربية السعودية والعديد من دول المنطقة. ونحن مصممون على مواصلة تطوير قدرات الحوسبة السحابية لدينا لدعم جهود التحول الرقمي وتوفير تقنياتنا وخبراتنا الرقمية بدعم من الخدمات السحابية التي أثبتت جدارتها على مستوى تمكين رقمنة الأعمال لتنميتها ورفع كفاءة وجودة الخدمات».

وفي إطار سعي هواوي كلاود لتغدو ركيزة رئيسية لمحرك النمو للاقتصاد المحلي، أعلنت في عام 2021 عن تدشين منطقة سحابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، موفرة بذلك للمستخدمين المحليين تجارب سحابية ميسرة. وكشفت أيضاً عن خطتها لاستثمار 400 مليون دولار في السنوات الخمس المقبلة، لتشييد منطقة سحابية في المملكة العربية السعودية، وتوسيع نطاق خدماتها السحابية عالية الجودة للعملاء المحليين.

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