«الطاقة والبنية التحتية» تفوز بجائزة «التميز الحكومي بالقطاع البحري»

المصدر: دبي - البيان

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حصدت وزارة الطاقة والبنية التحتية جائزة «التميز الحكومي في القطاع البحري» ضمن جوائز «شيب تك» البحرية العالمية 2023 التي استضافت دبي حفلها مؤخراً. ويسلط ذلك الضوء على جهود الوزارة في دعم القطاع البحري وتعزيز جاذبية موانئ الدولة والخدمات البحرية التي توفرها.

وقال المهندس حسن المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: هذه الإنجازات تبرز نجاح جهود الوزارة بتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار في الخدمات البحرية، مع رفع مستوى استدامة الاقتصاد والبيئة، وضمان المساواة بين الجنسين في القطاع البحري ضمن إطار قانوني راسخ. ونحرص في الوزارة على أن ينسجم هدفنا المتمثل في تطوير ودعم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية مع الأهداف والبرامج الطموحة للدولة. واليوم، تعد الإمارات واحداً من أفضل المراكز البحرية عالمياً، وتحتضن أكثر من 20 ميناءً بحرياً دولياً رائداً، وعدداً من أكبر موانئ تصدير النفط عالمياً، كما صنّفت بعض موانئ الدولة ضمن أفضل 10 موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات.

وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية: ينصب تركيزنا على مختلف جوانب الصناعة؛ بما في ذلك زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة والحلول الرقمية، ودعم الابتكار لتحسين الجودة، وترسيخ معايير السلامة البحرية وحماية البيئة.

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