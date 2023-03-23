«الواحة كابيتال» توزع 8 فلوس للسهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أقرّ مساهمو «الواحة كابيتال»، شركة إدارة الاستثمارات المدرجة في سوق أبوظبي، توزيع أرباح نقدية بواقع 8 فلوس للسهم عن السنة المالية 2022، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة الذي عقد أول من أمس.

كما فوض المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية الشركة تخصيص نسبة تصل إلى 1% من صافي أرباحها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لمبادرات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية.

وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة «الواحة كابيتال»: «رغم التقلبات، حافظت «الواحة كابيتال» على قوة أدائها المالي والتشغيلي. وفي ضوء النتائج الممتازة التي حققتها الشركة في 2022، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع 8 فلوس للسهم والتي أقرها المساهمون في الاجتماع».

وأضاف: «بينما نواصل التعامل بحكمة مع تحديات مشهد الاقتصاد الكلي، نحافظ على نهجنا الحذر وتركيزنا المستمر على قيادة دفة «الواحة كابيتال» بكفاءة واتزان خلال المرحلة التالية من مسيرة نموها وتطورها. وتحظى استراتيجية نمو الشركة بالدعم الكامل من مجلس الإدارة وهي تعطي الأولوية للفرص الاستثمارية التي يمكن أن تحقق عوائد مجزية للمساهمين». وسجلت «الواحة كابيتال» أرباحاً صافية بلغت 449 مليون درهم في عام 2022.

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