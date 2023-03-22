«بروبتيك» ابتكارات تغير مفهوم صناعة العقارات في العالم الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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أكد إبراهيم إمام، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة «بلانرادار» أن دولة الإمارات تحتل مكانة متميزة وتعتبر مركزاً رئيسياً في سوق العقارات على المستويين الإقليمي والعالمي بفضل البنية التحتية المتميزة السياسات والاقتصادية الجاذبة للاستثمار، فقد حقق القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً في الربع الأخير من عام 2022 على الرغم من التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي.

وقال إمام إن إمارتي دبي وأبوظبي تصدرت قائمة «الأسواق الأكثر تحسناً» في العالم لعام 2022 تبعاً لمؤشر الشفافية العقارية العالمي الصادر عن شركة «جي إل إل»، بالإضافة إلى تصنيف دبي للمرة الأولى ضمن فئة «الأسواق الأكثر شفافية» لتصبح أول سوق عقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يدخل ضمن تلك الفئة مما يؤكد على مكانتها الرائدة في قطاع العقارات، فقد شهد سوق عقارات دبي بداية واعدة لعام 2023، ففي خلال شهر يناير حقق قطاع العقارات ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المعاملات العقارية بزيادة قدرها 128 % مقارنة بالعام الماضي وما يزيد على 70 % في قيمة تلك المعاملات.

ومن المتوقع أن يستمر نمو القطاع العقاري في دبي خلال السنوات المقبلة، بفضل السياسات الاقتصادية والمبادرات الرامية لتحقيق الاستدامة والتكنولوجيا المتطورة مثل المدن الذكية وتقنيات البناء الذكية مما سيشجع المزيد من المستثمرين والشركات المحلية والدولية على البحث عن فرص جديدة للاستثمار العقاري في دبي، ومن بين تلك الحلول التقنية: تكنولوجيا العقارات أو «بروبتيك» والتي تستخدم بشكل متزايد لتبسيط إدارة الأصول العقارية وتعزيز كفاءتها.

«بروبتك»

وقال إبراهيم إمام إنه تم استخدام مصطلح «بروبتك» والذي يتكون من كلمتي التكنولوجيا والعقارات لأول مرة في تسعينيات القرن الماضي، وهو مصطلح شامل يشير إلى التقنيات الرقمية المختلفة التي تستخدمها الشركات في قطاع العقارات وإدارة الأصول، وتساعد هذه الأدوات في إدارة الجوانب المختلفة في قطاع العقارات، من المبيعات والتسليم، بالإضافة إلى إدارة المرافق، وعمليات الصيانة، وإدارة العقود، وغيرها، وقد تكون تلك التكنولوجيا إما في صورة برمجيات الحاسوب أو تطبيقات للهواتف المحمولة بالإضافة إلى أنواع معينة من الأجهزة مثل أجهزة الاستشعار، أو الكاميرات، أو تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

وازداد عدد الشركات التي تقدم حلول تكنولوجيا العقارات وعدد الشركات التي تستخدمها في السنوات الأخيرة بشكل كبير، فوفقاً لموقع شركة Unissu، هناك أكثر من 8 آلاف شركة تقدم حلول تكنولوجيا العقارات حالياً، وذلك بفضل الاتجاه إلى الاستثمار في ذلك القطاع الواعد على مدى العقدين الماضيين ففي عام 2000 كان حجم الاستثمار في قطاع تكنولوجيا العقارات بضعة ملايين من الدولارات على مستوى العالم وبحلول عام 2020، ارتفع هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار.

التحول الرقمي

وقال إمام إن تكنولوجيا العقارات تساهم في تطوير صناعة العقارات من خلال تقديم مجموعة من الحلول المفيدة لتبسيط وأتمتة العمليات، مما يساعد في خفض التكاليف وإثراء تجربة المتعاملين، حيث يمكن للشركات والمؤسسات خفض نفقات الصيانة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وزيادة الإنتاجية بالاعتماد على الحلول الرقمية مثل منصة «بلانرادار» PlanRadar.

تحسين إدارة الأصول

يمكن لشركات تكنولوجيا العقارات مثل مزودي برمجيات إدارة العقارات تزويد محترفي إدارة الأصول بأدوات ذكية وسهلة الاستخدام لإدارة محافظهم العقارية ومتابعة الأصول، حيث يمكن لمديري المرافق استخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة وبرمجيات الحاسوب لمتابعة وتسجيل كل العمليات في العقار أو المنشأة، حيث تزودهم بالبيانات والمعلومات والتقارير بشكل فوري مما يساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أسرع وأكثر مرونة بالإضافة إلى تعزيز قدراتهم في التعامل مع المشكلات وإدارتها دون المساس بالعمليات التشغيلية للمرفق أو العقار.

تعزيز التعاون المشترك

يساعد استخدام التقنيات الجديدة مثل الحوسبة السحابية وتطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية في إدارة المهام ومتابعة العمل عليها رقمياً دون الحاجة إلى الأعمال الورقية أو اليدوية، كما تساهم في تعزيز التواصل بين كل أفراد فريق العمل، حتى لو كانوا في مواقع مختلفة، فضلاً عن توفير وصول فوري إلى أحدث مستندات المشروع، مما يساهم في تعزيز التعاون المشترك. وتساهم برامج إدارة المرافق في تبسيط عمليات سير العمل وإنجاز المهام بوتيرة أسرع مما يؤدي إلى تحسين إدارة المشاريع عن بعد وفهم أفضل لكل المشاركين في المشروع.

قرارات مستنيرة قائمة على البيانات

وأشار إمام إلى أنه بفضل قدرات التوثيق الدقيق لتلك الحلول الرقمية يستطيع مديرو العقارات والمرافق متابعة كل جوانب المشروع ومواكبة كل المستجدات والتغييرات في العقار واتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على تحليل البيانات والمعلومات الفورية التي توفرها لهم برمجيات إدارة المرافق.

كيف تغير تكنولوجيا العقارات طريقة بيع وشراء العقارات أو استئجارها؟

يساهم تطور تكنولوجيا العقارات في إثراء وتحسين تجربة العملاء من خلال تقديم حلول فعالة تجعل عملية استئجار، بيع أو شراء عقار أسهل وأسرع من أي وقت مضى.

منصات العقارات عبر الإنترنت

تساعد تكنولوجيا العقارات في تيسير المعاملات العقارية من خلال تسهيل التواصل بين البائعين والمشترين باستخدام مواقع ومنصات العقارات عبر الإنترنت، والتي توفر طريقة مريحة لعرض العقار للبيع أو الإيجار، كما يمكن للباحثين عن عقار للشراء أو الاستئجار مشاهدة كل العقارات المعروضة في الأماكن التي يرغبون فيها وبالأسعار التي تناسبهم.

الجولات الافتراضية

وأضاف إمام: أصبحت الجولات الافتراضية أداة فعالة في قطاع العقارات، وتسمح تلك التكنولوجيا للمستأجرين والمشترين المحتملين استكشاف العقارات ومشاهدتها دون الحاجة لمغادرة منازلهم، فباستخدام نظارات الواقع الافتراضي، والمجسمات التفاعلية ثلاثية الأبعاد، والجولات الافتراضية باستخدام رؤية 360 درجة، يمكن زيارة العقار أو المنزل ومشاهدة كل تفاصيله دون أن يخطوا خطوة واحدة داخله.

الأتمتة

وقال إمام إنه مع تقدم التكنولوجيا والتوجه بوتيرة أسرع إلى التحول الرقمي، أصبحت أتمتة العمليات العقارية أكثر شيوعاً، حيث توفر هذه الأتمتة العديد من المزايا القيمة، بما في ذلك تسريع وتبسيط عمليات إدارة العقارات، وتحسين الخدمات العقارية المقدمة، وتخفيض التكاليف والوقت المستغرق في إنجازها، مما يزيد من رضا العملاء ويحفز النمو في صناعة العقارات.

وتشمل هذه العمليات تدقيق الوثائق، وتنفيذ الصفقات، وإدارة الإيجارات، وإصدار الفواتير، وتحصيل الأموال، وإعداد التقارير بالإضافة إلى المعاملات العقارية مثل تسجيل العقود، وجمع الإيجارات، وأتمتة سداد الشيكات، والمزيد. وتساعد أتمتة العمليات العقارية على تحسين كفاءة العمليات وتقليل الأخطاء البشرية، كما تحسن تجربة العملاء وتقلل من الأعباء الإدارية للمهنيين العقاريين.

وتساهم التكنولوجيا في تطوير قطاع العقارات، حيث يتم استخدام التقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة العمليات وتحسين تجربة المستخدم والمشتري. وتتضمن هذه التكنولوجيا الحلول الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والتعلم الآلي والتحليلات البيانية، والتي تساعد على توفير معلومات دقيقة وتحليلات موثوقة لتمكين صناعة العقارات من تلبية احتياجات المستخدمين والمشترين بطريقة أفضل. ومن المتوقع أن تستمر التكنولوجيا في تحويل صناعة العقارات وتحسينها في المستقبل.

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