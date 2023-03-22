«سوق المرفأ» يطلق فعاليات عائلية متنوعة احتفاءً برمضان

المصدر: دبي - البيان

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يشكل «سوق المرفأ»، أكبر سوق مكيّف على الواجهة البحرية في «جزر دبي»، وجهة متميزة للتحلي بالروح الجماعية وعيش الأجواء الرمضانية خلال هذا الشهر المبارك.

وسوف تجعل الأنشطة المجانية التي تحتضنها هذه الواجهة البحرية الزوار من مختلف الأعمار، يستمتعون بأجواء شهر رمضان الفضيل، حيث تنتشر متاجر الأزياء المؤقتة ونوافذ بيع المأكولات بأنواعها المتعددة، بالإضافة إلى إقامة الفعاليات الخاصة بالأطفال.

السوق الرمضاني الليلي

يستضيف «سوق المرفأ» طوال الشهر الفضيل، «سوق رمضان الليلي» الذي يُقام بالتعاون مع «آيس كاربت»، وهو ما يجعل زيارته فرصة لا يمكن تفويتها، نظراً لما يزخر به من مفاهيم متنوعة في عالم المأكولات والمشروبات وأكشاك تعرض أجمل الحلّي والأزياء وذلك حتى وقت متأخر من الليل. وفي الوقت نفسه، سوف يستمتع الأطفال بمختلف الألعاب المطاطية والمشاركة في ورش العمل التفاعلية كل يوم على مدار الشهر الفضيل.

تتواصل المغامرات والتجارب التي يخوضها الأطفال كل يوم، اعتباراً من 23 مارس وحتى 25 أبريل من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 2 فجراً.

«انفق واربح»

يتيح التسوّق في «سوق المرفأ» خلال شهر رمضان، فرصاً قيّمة أمام الزوار للفوز بإقامة في منتجع «سنتارا ميراج دبي الشاطئي». وتحظى العائلات المؤلفة من أربعة أفراد التي تتسوق بما قيمته 150 درهماً، بإمكانية المشاركة في السحب اليومي، على أن يتم الإعلان عن أسماء أربعة فائزين كل أسبوع.

يُشار إلى حملة «انفق واربح» ستبدأ من 23 مارس وتستمر حتى 25 أبريل.

عروض رمضان

سيتمكن الزوار خلال شهر رمضان المبارك من الاستفادة من العروض والخصومات الرمضانية الحصرية على منتجات البيع بالجملة بما في ذلك السلع المنزلية والعطور والملابس وغيرها.

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