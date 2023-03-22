«ريسبونس بلس القابضة» تحصد 4 جوائز «ستيفي»

المصدر: دبي - البيان

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حصدت شركة ريسبونس بلس القابضة أربع جوائز «ستيفي»، بما في ذلك جائزة المرتبة الذهبية عن فئة الإدارة المبتكرة في صناعة الرعاية الصحية للمؤسسات التي تضم 100 موظف أو أكثر، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «ستيفي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السنوي بنسخته الرابعة، برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.

تُعتبر جوائز «ستيفي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمثابة برنامج جوائز الأعمال الوحيد الذي يكرّم الابتكار في مكان العمل في 18 دولة منتشرة حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تُعتبر جوائز «ستيفي» من الجوائز العالمية المرموقة، حيث تمنح التقدير للإنجازات في برامج مثل ®The International Business Awards على مدار 20 عاماً.

وقال الرائد توم لويس، المدير التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة تعليقاً على الإنجاز: «بالنيابة عن الشركة بأكملها، أشعر بالفخر والتواضع لحصولنا على أربع جوائز «ستيفي» في أربع فئات مختلفة. إن حصولنا على تقدير كهذا، خصوصاً من منظمات مرموقة مثل جوائز «ستيفي»، لا يمنحنا تقديراً على مستوى دولي فحسب، بل يمدّنا بالحافز أيضاً». وأضاف «سنعمل على نحو يتّسم بمستوى أفضل من الجدية من أجل تطوير حلولنا وبيئة مكان العمل وسياسات الموظفين لضمان رفاهية موظفينا والمجتمعات التي نعمل فيها».

إدراكاً للدور الرئيسي الذي لعبه الموظفون في نمو أعمالها على مدار السنوات الماضية، لم تدّخر ريسبونس بلس القابضة أي جهد في صقل مهارات كوادرها، وذلك من خلال برامج التدريب والتعزيز. كما تعمل الشركة على ضمان رفاهية الموظفين من خلال تعيين مسؤول مخصص للرعاية الاجتماعية، إلى جانب رعاية صحتهم الجسدية والعقلية من خلال إطلاق مبادرات السعادة وبذل جهد إضافي للاعتراف بمساهماتهم في الشركة.

من خلال جائزتين من أصل أربع جوائز تُمنح للإنجازات في القيادة الفكرية والموارد البشرية، تُعتبر شركة ريسبونس بلس القابضة نموذجاً يُحتذى به فيما يتعلق بإنشاء مكان عمل عابر للحدود، يتسم بالشمول ويسود فيه التسامح لنحو 1500 موظف من أكثر من 20 جنسية، وجميعهم يخضعون لنموذج موارد بشرية يتساوى في الكفاءة ويعلمون أن مهمتهم لا تعرف العرق أو العمر أو الجنس أو الحدود الاجتماعية أو الوطنية.

كما قامت شركة ريسبونس بلس القابضة أخيراً بتطبيق سياسة إجازة الدورة الشهرية للموظفات في المناصب الإدارية وذلك بمناسبة يوم المرأة، ما مَكّن الموظفات من الاستمتاع بإجازة مدفوعة الأجر لمدة نصف يوم. كما رحّبت الشركة بأكثر من 30 موظفاً إماراتياً جديدًا من خلال برنامج «حيّاك في ريسبونس بلس القابضة»، واحتفلت بذكرى حق الليلة، وهو حدث تقليدي سنوي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدةً بذلك أهمية الاحتفال بالثقافات المحلية كعائلة واحدة.

ويذكر أنه تمّ تحديد الفائزين بجوائز «ستيفي» الذهبية والفضية والبرونزية من خلال متوسط الدرجات لأكثر من 150 مديراً تنفيذياً حول العالم انضمّوا إلى ست لجان تحكيم.

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