«فورسكاوت» تدعم فريق إدارتها العليا لتلبية احتياجات حلول الأمن السيبراني

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت فورسكاوت تكنولوجيز، الشركة العالمية في مجال الأمن السيبراني الآلي، عن تعيين حسان القرحاني بمنصب المدير العام وسام إسماعيل بمنصب مدير للشركة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا.

ويتولى القرحاني بموجب منصبه الجديد مسؤولية تعزيز حضور الشركة واستثماراتها في المنطقة، وتقديم أفضل الخدمات للمؤسسات والهيئات الحكومية التي تواجه تهديدات مستمرة على صعيد الأمن السيبراني.

ويمتلك القرحاني عقوداً من الخبرة في مجالات الإدارة والقيادة مع معرفة واسعة فيما يتعلق بالربط الشبكي المتنوع والأمن السيبراني في المنطقة. كما تشمل خبرات القرحاني الكبيرة مجالات الربط الشبكي وأمن الشبكات وتقنيات الأمن المؤتمت، إلى جانب قدراته المميزة في تطوير الاستراتيجيات المصممة للحماية من الهجمات الإلكترونية وتطبيقها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال حسان القرحاني، مدير عام فورسكاوت في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «تتزايد حاجة مديري تكنولوجيا المعلومات ومستشاري الأمن وكبار صانعي القرار في مختلف الحكومات والمنظمات إلى الخدمات المتقدمة التي تمكنهم من مواجهة التهديدات المستمرة على صعيد الأمن السيبراني، نظراً للتطور والنمو المستمر الذي تشهده المنطقة».

وبدوره، قال سام إسماعيل، مدير فورسكاوت في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «يشكل ضمان توفر منتجاتنا وحلولنا بسهولة إلى جانب تنفيذها على نحو فعال، أمراً بالغ الأهمية للمساعدة في حماية أي شبكة في المنطقة. كما نلتزم بتدريب وتمكين شركاء فورسكاوت الإقليميين لتطوير أعمالهم التجارية ومنحهم القدرة على اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة تلبي متطلبات الأمن السيبراني المختلفة. ونركز في فورسكاوت على تصميم برامج ومبادرات تلتزم بمبادئ الاستدامة على المدى الطويل لضمان نجاح جميع أهدافنا، في حين نسعى لضمان ثقة العملاء ورضاهم خلال تزويد شركائنا الإقليميين بأفضل الخدمات والحلول الأمنية في القطاع».

ومن جهته، قال مات بولتون، المدير العام ونائب رئيس فورسكاوت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «تشكل منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا أهميةً كبيرةً في مخططات فورسكاوت المستمرة للنمو والانتشار العالمي. ويسرنا الترحيب بالقرحاني وإسماعيل في مناصبهما الجديدة ونتطلع للاستفادة من خبراتهما الواسعة لتعزيز استقرار فورسكاوت ونموها في المنطقة. وتتزايد مستويات التهديدات السيبرانية، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف البنى الأساسية الحيوية ونقاط الضعف في سلاسل التوريد المتقدمة. ويشغل القرحاني وإسماعيل الآن مناصب مثاليةً تمكنهم من توفير الحلول والخبرات الأمنية الرائدة حول كيفية إدارة التهديدات السيبرانية بشكل فعال، ما يضمن استمرارية الأعمال التجارية لعملاء فورسكاوت في المنطقة».

[فورسكاوت]

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