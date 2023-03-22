«أليك» متعهداً رئيساً لمنتجع «وين» في جزيرة المرجان برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- وام

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أعلنت شركة «مرجان»، بالشراكة مع «راك للضيافة القابضة» و«وين ريزورتس» اختيار شركتي مقاولات، لتنفيذ أعمال بناء منتجع «وين» المتكامل المقرر افتتاحه في رأس الخيمة في أوائل عام 2027.

وكشفت «مرجان» أنها تعاقدت مع شركة «أليك للهندسة والمقاولات» لتنفيذ عقد الإنشاءات الرئيسي لبناء المنتجع المتكامل حتى إكماله، لما تتمتع به شركة «أليك» التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية من خبرات واسعة في تطوير المشاريع الضخمة المعقدة لمختلف القطاعات.

كما أعلنت أنها اختارت شركة «باور العالمية» الألمانية لتنفيذ أعمال الأساسات، وتجهيز الموقع لجودتها العالية في هذه الأعمال.

وأوضحت «مرجان» أن شركة «باور العالمية» بدأت فعلاً بالتحضير لبدء أعمال الأساسات في موقع مشروع منتجع «وين» على أرخبيل جزيرة المرجان الاصطناعية ذات الأفرع الأربعة.

ويمثل المشروع جوهرة عقد مشاريع شركة «مرجان» الطموحة ومناطقها الترفيهية المتكاملة، وسيمتاز بأرقى أنماط الحياة العالمية المستوى ومرافق متنوعة مع شاطئ ساحر فريد في المنطقة، والمرجان المشروع الأكبر من نوعه في قطاع الضيافة المتنامي في إمارة رأس الخيمة.

وسيضمن للزوار وجهة ترفيه مثالية بإطلالات خلابة على الخليج العربي مع شواطئ رملية ومرسى لليخوت، وهو أول مشروع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنفذه «وين ريزورتس»، شركة التطوير والتصميم والتشغيل العالمية للمنتجعات المتكاملة الفاخرة، التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها.

وقال المهندس عبد الله راشد العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان «هدفنا الدائم تجاوز توقعات المستثمرين والعملاء، ولهذا اخترنا أفضل الشركات، لننجز في الوقت المحدد المشروع الأكبر من نوعه في قطاع الضيافة المزدهر في رأس الخيمة، ونرتقي بمشهدها السياحي إلى آفاق جديدة».

يذكر أن المنتجع المتكامل الجديد يعزز السمعة العالمية المتنامية لرأس الخيمة وجهة استثمارية رائدة لمشاريع الضيافة عالية الجودة باستقطابه الاستثمارات العالمية الضخمة، وهو يشمل تشييد فندق يضم أكثر من 1000 غرفة، ومنطقة راقية للتسوق، ومرافق مجهزة بأحدث التقنيات لاستضافة الاجتماعات والمؤتمرات، ومنتجع صحي «سبا» حصري، وأكثر من 10 مطاعم ومقاه، ومجموعة واسعة من خيارات الترفيه، ومنطقة للألعاب الترفيهية، وغيرها من وسائل الراحة والرفاهية، وعناصر الجذب الأخرى.

ويسهم ضخ الاستثمارات في المشروع في تنمية اقتصاد رأس الخيمة وتنويعه، ودعم قطاعها السياحي، واستحداث فرص عمل جديدة، وتسريع نمو القطاعات الرديفة له.

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