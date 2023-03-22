شراكة بين «مجموعة شرف» و«تانيشك» للتوسع في قطاع التجزئة

المصدر: دبي- البيان

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شهدت دبي توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين مجموعة شرف، واحدة من أكبر مجموعات الأعمال، التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي تنشط في العديد من القطاعات المتنوعة في المنطقة ومختلف أنحاء العالم، وعلامة المجوهرات الرائدة تانيشك، وتهدف الشراكة إلى توسيع عروض تانيشك القيمة من مجوهرات الذهب والماس، والاستفادة من الخبرات الواسعة لمجموعة شرف في قطاع البيع بالتجزئة، لتعزيز نمو العلامة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ومن المقرر أن يبدأ الجانبان علاقة التعاون مع افتتاح صالة عرض تانيشك في يوليو المقبل.

وقال كوروفيلا ماركوس، الرئيس التنفيذي لقسم الأعمال الدولية، شركة تيتان المحدودة: «تأتي الشراكة مع مجموعة شرف في مرحلة مميزة بالنسبة لتانيشك، والتي نشهد فيها توسعاً في عملياتنا، مع افتتاح المتجر السابع للعلامة مؤخراً في الإمارات، واعتمادنا خطة قوية، لتعزيز حضورنا في الدولة والمنطقة».

وأضاف ماركوس: «يسرنا أن نباشر في علاقة تعاون متينة مع مجموعة رائدة في قطاع البيع بالتجزئة على مستوى دولة الإمارات والمنطقة مثل مجموعة شرف، ونتطلع إلى الاستفادة من نقاط القوة لدينا، لتقديم منتجات فريدة من نوعها لعملائنا المميزين».

من جانبه، أكد شرف الدين شرف، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شرف: «تعد المجوهرات من المنتجات عالية القيمة في السوق في دولة الإمارات والمنطقة، وتحظى بمكانة خاصة لدى المتسوقين. إن تانيشك الشريك المثالي لإبرام علاقة الشراكة في هذا القطاع الحيوي الجديد بالنسبة لنا، ويسعدنا التعاون مع شركة مرموقة وصائغ المجوهرات الرائد في الهند من مجموعة تاتا الموثوقة، وهو ما يبشر بالخير للمستقبل، لأننا نتقاسم القيم المشتركة ذاتها، التي تركز على الشفافية والموثوقية، والالتزام طويل الأمد تجاه عملائنا وشركائنا، فضلاً عن ضمان الجودة العالية والخدمات رفيعة المستوى»،

فيما أضاف ياسر شرف، نائب رئيس مجموعة شرف: «يسهم التعاون مع مجموعة تاتا وتانيشك في تعزيز شراكاتنا القائمة على الاحترام المتبادل والالتزام القيم والمبادئ ذاتها، التي ترتكز على الموثوقية والنزاهة، لتقديم منتجات عالية الجودة سعياً إلى تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء وتلبية توقعاتهم، وتوفر لنا علاقة الشراكة مع تانيشك فرصة لدخول قطاع المجوهرات، وتزويد عملائنا الأوفياء بمزيد من الخيارات القيمة، والذي يضاف إلى تاريخنا الطويل من الموثوقية في تجارة التجزئة للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، والأزياء والسياحة والسفر».

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