«ميركاتو» يشارك زواره روح العطاء خلال الشهر الفضيل

المصدر: دبي- البيان

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يستعد ميركاتو لاستقبال الشهر الفضيل بطريقة مميزة، إذ يكتسي بحلة رمضانية، وديكور مميز يضيء ساحاته وأروقته، إذ يغلب عليه الطابع التقليدي والأجواء الرمضانية الجميلة للاحتفال بالشهر الكريم.

وكون شهر رمضان هو شهر الخير والشعور بالمحتاجين يستضيف ميركاتو حملته الخيرية السنوية «شاركونا الخير والإحسان»، لتعزيز روح العطاء وتشجيع المتسوقين على عمل الخير، من خلال التبرع بالاحتياجات الألعاب والمستلزمات اليومية والقطع المستعملة، وبعض المواد الغذائية عند المدخل الرئيسي للمول.

وسيستمتع زوار ميركاتو أيضاً بالأجواء الرمضانية وروح الشهر الفضيل، حيث الموسيقى الحية والعزف على القانون عدا عن الأسواق الليلية للتسوق بالاحتياجات الرمضانية من الهدايا.

يحفل شهر رمضان بجدول فعاليات هادفة للأطفال، بما في ذلك عرض علاء الدين والقصص الرمضانية، وورش العمل فنية، والحرف اليدوية والعروض الجوالة، وقد تم تصميم هذه الأنشطة، لتعزيز أهمية الشهر الفضيل عند الأطفال.

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